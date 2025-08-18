Netanyahu nekter for at noen sulter i Gaza

Den livløse kroppen til to og et halvt år gamle Ro'a Mashi ligger på et bord på Nasser-sykehuset. Armene og brystkassen er skjelettaktige, og øynene er innsunket i hodeskallen.

Ifølge legene hadde ikke den lille jenta noen underliggende sykdommer. I flere måneder skrumpet hun sakte, men sikkert inn mens familien fortvilt forsøkte å skaffe mat og behandling.

Noen dager etter at hun døde, nektet statsminister Benjamin Netanyahu for at noen sultet i Gaza.

– Det er ikke sult. Det var ikke sult. Det var matmangel, og det forelå absolutt ingen politikk for utsulting, sa han.

Tusenvis av barn

FN, hjelpeorganisasjoner og helsearbeidere i Gaza har lenge advart om omfattende sult i Gaza som følge av at Israel ikke slipper inn nok nødhjelp.

Netanyahu og flere av hans statsråder har avvist anklagene, hevder at det slippes inn nok mat og anklager Hamas for å stjele nødhjelp.

Det siste har både FN og EU avvist, og israelske kilder har overfor The New York Times bekreftet at det ikke foreligger beviser for påstanden.

Ifølge FN ble det i juli registrert nærmere 12.000 barn som var akutt underernærte i Gaza, og tilstanden for 2500 av dem ble betegnet som kritisk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) tror at tallet trolig er langt høyere.

Etter omfattende internasjonalt press har Israel de siste ukene sluppet inn mer nødhjelp, også i form av flyslipp. Det skjedde etter to og en halv måned med tilnærmet full blokade av mat, medisiner og andre forsyninger.

Blokaden ble ifølge Israel innført for å presse Hamas til å løslate gisler.

Les også Israels finansminister: Truer med full annektering Dersom Palestina anerkjennes som en egen stat i september, vil Israel svare med å overta hele Vestbredden, sier Israels finansminister Bezalel Smotrich.

Trenger behandling

Fortsatt slippes det inn langt mindre forsyninger enn før krigen, og kraftig underernærte barn trenger mer enn sekker med ris og pasta.

– Dette vil ikke hjelpe barna som er alvorlig underernært, sier sjefen for World Peace Foundation ved Tufts-universitetet i USA, Alex DeWaal. Han har jobbet med sult og humanitære spørsmål i mer enn 40 år.