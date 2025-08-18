Netanyahu nekter for at noen sulter i Gaza

Den livløse kroppen til to og et halvt år gamle Ro'a Mashi ligger på et bord på Nasser-sykehuset. Armene og brystkassen er skjelettaktige, og øynene er innsunket i hodeskallen.
Ifølge legene hadde ikke den lille jenta noen underliggende sykdommer. I flere måneder skrumpet hun sakte, men sikkert inn mens familien fortvilt forsøkte å skaffe mat og behandling.
Noen dager etter at hun døde, nektet statsminister Benjamin Netanyahu for at noen sultet i Gaza.
– Det er ikke sult. Det var ikke sult. Det var matmangel, og det forelå absolutt ingen politikk for utsulting, sa han.
Tusenvis av barn
FN, hjelpeorganisasjoner og helsearbeidere i Gaza har lenge advart om omfattende sult i Gaza som følge av at Israel ikke slipper inn nok nødhjelp.
Netanyahu og flere av hans statsråder har avvist anklagene, hevder at det slippes inn nok mat og anklager Hamas for å stjele nødhjelp.
Det siste har både FN og EU avvist, og israelske kilder har overfor The New York Times bekreftet at det ikke foreligger beviser for påstanden.
Ifølge FN ble det i juli registrert nærmere 12.000 barn som var akutt underernærte i Gaza, og tilstanden for 2500 av dem ble betegnet som kritisk.
Verdens helseorganisasjon (WHO) tror at tallet trolig er langt høyere.
Etter omfattende internasjonalt press har Israel de siste ukene sluppet inn mer nødhjelp, også i form av flyslipp. Det skjedde etter to og en halv måned med tilnærmet full blokade av mat, medisiner og andre forsyninger.
Blokaden ble ifølge Israel innført for å presse Hamas til å løslate gisler.
Trenger behandling
Fortsatt slippes det inn langt mindre forsyninger enn før krigen, og kraftig underernærte barn trenger mer enn sekker med ris og pasta.
– Dette vil ikke hjelpe barna som er alvorlig underernært, sier sjefen for World Peace Foundation ved Tufts-universitetet i USA, Alex DeWaal. Han har jobbet med sult og humanitære spørsmål i mer enn 40 år.
Kraftig underernæring svekker immunforsvaret, øker risikoen for sykdom og infeksjoner og gjør at kroppen ikke kan ta opp vanlig mat.
Underernærte barn er særlig utsatt, trenger gradvis tilførsel av terapeutisk mat og drikke, og de kan dø dersom de får vanlig mat.
– Vi snakker om tusenvis av barn som må være på sykehus hvis de skal ha en sjanse til å overleve, sier DeWaal.
Ny offensiv
Ifølge palestinske helsemyndigheter har de israelske angrepene hittil kostet nærmere 62.000 mennesker livet, flertallet av dem barn og kvinner.
Nå har Israel varslet en ny offensiv der innbyggerne i Gaza by skal drives sørover, noe som vil forverre den humanitære situasjonen ytterligere.
Ifølge helsedepartementet i Gaza har sult krevd minst 258 liv de siste månedene, 110 av dem barn.
FN og hjelpeorganisasjoner mener departementets tall er troverdige.
«Falske sultende barn»
Den israelske hæren påpekte tidligere i måneden at flere av barna som ifølge palestinske helsemyndigheter er døde av sult, hadde underliggende helseproblemer.
Dødsfallene var «urelatert til deres ernæringsstatus», het det i en uttalelse.
Den israelske hæren konkluderte samtidig med det ikke «er tegn på en utbredt underernæring» i Gaza.
Netanyahu stilte også opp på en pressekonferanse foran en skjerm med teksten «Falske sultende barn» og gjentok den udokumenterte påstanden om at Hamas stjeler store mengder nødhjelp.
Mer sårbare
Leger i Gaza benekter ikke at noen av dem som dør eller er kraftig underernærte, har kroniske tilstander, noe som bidrar til å gjøre dem mer sårbare.
Slike kroniske tilstander vil imidlertid ikke være livstruende når nok mat og medisinsk behandling er tilgjengelig, sier de.
– Den forverrede matmangelen fører til at disse tilfellenes raskt forverres. Underernæring er hovedårsaken til at de dør, sier legen Yasser Abu Ghali som leder barneavdelingen på Nasser-sykehuset.
Fem år gamle Jamal al-Najjar led av en sykdom som svekket beinmassen og gjorde at kroppen slet med å ta opp vitaminer, men det var ifølge legene underernæring som tok livet av ham.
Den siste måneden falt guttens vekt fra 16 til under 7 kilo, forteller faren Fadi al-Najjar.
Han er selv synlig underernært og avviser Netanyahus påstand om at ingen sulter i Gaza.
– Selvsagt er det hungersnød. Ser en normal femåring slik ut, spør han og peker på den døde sønnen.
Skinn og ben
Nasser-sykehuset tar daglig imot opptil 20 alvorlig underernærte barn, og tallet er økende, forteller lederen av sykehusets pediatri-avdeling, legen Ahmed al-Farra.
To år gamle Shamm Qudeih er tydelig underernært og gråter stille i senga. Nå veier hun bare 4 kilo, en tredel av det en normal toåring burde veie. Armene, bena og ribbena hennes er skjelettaktige, magen er oppblåst.
– Hun har mistet alt fett og muskler, forteller Farra.
Legene mistenker at den lille jenta lider av en sjelden genetisk tilstand som påvirker muskel- og beinutviklingen, men har ingen mulighet til å teste det i Gaza.
Familien søkte alt for ett år siden om medisinsk evakuering, men Israel nektet. Nå har de åpnet noe opp, og i løpet av den første uka av august fikk over 60 syke og sårede forlate Gaza.
Lille Shamm var blant de heldige og får nå behandling på et sykehus i Italia.
Døde på flukt
Fatma Mashi oppdaget at datteren Ro'a begynte å miste vekt i fjor, men trodde først at det var fordi hun begynte å få tenner.
Da hun tok henne med til Nasser-sykehuset i oktober, var den lille jenta kraftig underernært. Hun hadde ingen underliggende helseproblemer, forteller Farra.
Gang på gang ble familien drevet på flukt fra israelske angrep, og for hver gang ble behandlingen av Ro'a avbrytes. Tilstanden hennes forverret seg gradvis, og denne måneden tok livet slutt.
– Jeg kunne se at det bare var et spørsmål om to-tre dager, forteller moren. Også hun er avmagret, og det samme er ektemannen Amin og de fem andre barna.