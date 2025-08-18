Før president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022, sto Russland for mindre enn én prosent av indisk råoljeimport. Nå importerer India mer enn 1,5 millioner fat pr. dag, over 30 prosent av total import.

Utviklingen irriterer Washington kraftig, og nylig signerte Donald Trump en presidentordre som pålegger India 25 prosent toll på toppen av den gjeldende gjensidige tollen på 25 prosent.

– Dollar går til russisk olje

Mandag følger handelsrådgiver i Det hvite hus, Peter Navarro, opp i et debattinnlegg i Financial Times.

SELGER TIL INDIA: Russland og president Vladimir Putin. Foto: NTB

«India har noen av verdens høyeste tollsatser, sammen med et tett nett av ikke-tollmessige barrierer som straffer amerikanske arbeidere og bedrifter. USA har som følge et massivt handelsunderskudd med India – nærmere 50 milliarder dollar årlig. Og her er poenget: India bruker disse amerikanske dollarene til å kjøpe russisk olje», skriver Navarro.

Rådgiveren hevder klart og tydelig at oppsvinget i indisk import ikke drives av landets hjemlige oljebehov.

«Det som driver denne handelen, er profittjaget hos Indias store oljelobby. Raffineriene har gjort India til et massivt knutepunkt for rabattert russisk olje. De kjøper til en kraftig rabatt, bearbeider oljen og eksporterer raffinerte drivstoff til Europa, Afrika og Asia, samtidig som det verner landet mot sanksjoner under påskudd av nøytralitet», heter det videre.

– Militær risiko

Navarro peker i Financial Times-innlegget også på at Russland sto for mer enn en tredjedel av Indias totale våpenimport i årene 2020-24.

«Selv om India i økende grad har vendt seg til USA, Frankrike og Israel for å dekke sine forsvarsbehov, følger disse avtalene ofte med betingelser», skriver han og viser til at India «rutinemessig har krevd at amerikanske selskaper overfører sensitiv militærteknologi og bygger fabrikker på indisk jord som en betingelse for salg.»

«Dette nøytraliserer den positive effekten på USAs handelsbalanse, samtidig som det innebærer en risiko for at avansert amerikansk militær teknologi overføres til et India som nå knytter tettere bånd til både Russland og Kina», heter det videre.

Anklager Biden

Rådgiveren anklager i innlegget Biden-administrasjonen for «stort sett å ha sett bort fra denne strategiske og geopolitiske galskapen», før Trump-administrasjonen «nå konfronterer den.»

«Denne tosidige politikken vil ramme India der det gjør vondt – tilgangen til det amerikanske markedet – selv mens landet søker å kutte den økonomiske livslinjen til Russlands krigsinnsats. Vil India bli behandlet som en strategisk USA-partner, må de begynne å oppføre seg som en», fortsetter Navarro.

USA og India skulle ha hatt handelssamtaler 25.-29. august, men disse har ifølge Reuters-kilder blitt innstilt.

Videre skal Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping møtes i slutten av måneden. De to landene forhandler også om å løse sin langvarige grensekonflikt.