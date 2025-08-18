Norgeshistoriens største ran

30.000 tidligere og nåværende offentlige ansatte født mellom 1944 og 1953 samt 1954 og 1962 har alle inngått en arbeids- og lønnsavtale ved tiltredelse i offentlig stilling. Avtalen inneholdt en klausul om obligatorisk tjenestepensjon hvor arbeidstaker er sikret minimum 66 prosent av sluttlønnen i pensjon. Alle avtalene er underskrevet etter 1960.
Ved behandlingen av pensjonsreformen av 2011 laget daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) et lovforslag om samordning av tjenestepensjon mot den nye alderspensjonen i folketrygden, som bevirket at arbeidstakere som jobbet etter 67 år pluss levealdersjusteringen (67 år+) ville tape tjenestepensjon hver måned de jobbet etter denne alderen. Tapet blir større og større etter hvor lenge man arbeider. Etter å ha arbeidet til etter 72 år, er tjenestepensjonen blitt redusert til null.
En sjokkerende oppdagelse ved at tjenestepensjonen innbetalt av arbeidsgivere og arbeidstakere i opptil 50 år var redusert eller helt borte
I lovforslaget var det ikke med ett ord nevnt noe om tapet av fremtidig tjenestepensjon mange ville få ved å jobbe etter 67 år. Lovforslaget ble vedtatt i Stortinget uten at representantene kjente til tapet. Her ble utredningsinstruksen/opplysningsplikten jfr. Grunnlovens § 82 brutt. Lovforslaget ble vedtatt og fikk tilbakevirkende kraft, noe som er i strid med Grunnlovens § 97: «Ingen lov må gis med tilbakevirkende kraft».
I 2010 endret eller fjernet staten arbeidsavtaler for 30.000 arbeidere – avtaler som ble underskrevet av arbeidstakere og arbeidsgivere mange tiår tilbake i tid. Ingen av de berørte ble informert om endringene, heller ikke tjenestemannsorganisasjonene. Endringene ble ikke oppdaget før arbeiderne sluttet i arbeid, de første etter 2015 og senere. En sjokkerende oppdagelse ved at tjenestepensjonen innbetalt av arbeidsgivere og arbeidstakere i opptil 50 år var redusert eller helt borte.
Arbeidstakerne i offentlig sektor har alltid vært innforstått med at tjenestepensjonen er en lønnskompensasjon for lavere lønn enn i privat sektor – en utsatt lønn. Med dette lønnsranet bedriver staten selv en arbeidslivskriminalitet de proklamerer de skal bekjempe.
Ranet omfatter 30.000 mennesker, og beløper seg til omtrent 15 milliarder kroner.
I sommer stemte Arbeiderpartiet og Høyre ned det syvende forsøket på å rette opp dette overgrepet. Dagen etter uttalte arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) til FriFagbevegelse at hun var glad for at flertallet i stortingskomiteen hadde innstilt på å stemme ned forslaget.
Når en statsråd er glad for at staten kan underslå mange milliarder fra vanlige offentlige arbeidstakere, er noe riv ruskende galt i vårt såkalte demokrati.
Nå bør noen toppolitikere begynne å reagere. Politikere som Jens Stoltenberg (Ap), Jonas Gahr Støre (Ap), Tonje Brenna (Ap), Rigmor Aasrud (Ap), Erna Solberg (H), Henrik Asheim (H) og flere, som aktivt har gått inn for å rane gamle mennesker for sin egen investering til en trygg og verdig pensjon, og derved en trygg og verdig alderdom.
Kai Einar Olsen
Pensjonist