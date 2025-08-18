I et innlegg på Truth Social skriver Donald Trump at han skal lede en bevegelse for å bli kvitt stemmesedler som sendes i posten, samt digitale stemmemaskiner.

«Maskinene koster ti ganger mer enn nøyaktig og sofistikert vannmerket papir, som er raskere, og ikke etterlater NOEN TVIL, ved slutten av kvelden, om hvem som VANT og hvem som TAPTE valget», skriver han.

Han skriver videre at USA er det eneste landet i verden som bruker slike maskiner, og at han mener Demokratene bruker dem til å jukse.

Sikter på mellomvalget

I november 2026 avholdes mellomvalget i USA, som vil få stor betydning for Trumps evne til å få gjennomslag for sin politikk. Velgerne stemmer på hvem som skal ha makt i Kongressen, altså i Representantenes hus og Senatet, og mange delstater har også guvernørvalg og andre lokale valg samtidig.

«VI VIL STARTE DENNE INNSATSEN, SOM VIL BLI STERKT MOTSATT AV DEMOKRATENE FORDI DE JUKSER PÅ NIVÅER MAN ALDRI HAR SETT FØR, ved å signere en PRESIDENTORDRE for å bidra til å bringe ÆRLIGHET til mellomvalget i 2026», skriver USAs president.



Ifølge Trump må delstatene gjøre det den føderale regjeringen, representert ved USAs president, sier de skal gjøre.

«Med deres FORFERDELIGE radikale venstrepolitikk, som åpne grenser, menn som spiller i kvinneidrett, transkjønnet og «WOKE» for alle, og mye mer, er Demokratene nærmest umulige å velge uten å bruke denne fullstendig tilbakeviste poststemme-SVINDELEN. VALG KAN ALDRI VÆRE ÆRLIGE MED POSTSTEMMER, og alle, SPESIELT DEMOKRATENE, VET DETTE».

Han trekker videre frem at han mener at valg aldri blir rettferdige hvis man bruker poststemmer:

«Alle, SPESIELT DEMOKRATENE, VET DETTE. JEG, OG DET REPUBLIKANSKE PARTI, VIL KJEMPE SOM BESATT FOR Å BRINGE ÆRLIGHET OG INTEGRITET TILBAKE TIL VÅRE VALG. POSTSTEMME-BLØFFEN, MED STEMMEMASKINER SOM ER EN TOTAL OG FULLSTENDIG KATASTROFE, MÅ SLUTTE, NÅ!!!», mener han.

Under pandemien i 2020 ble poststemmer brukt mye mer enn før, og særlig demokratiske velgere tok i bruk denne muligheten. Donald Trump og andre republikanere begynte da å omtale poststemmer som «farlige» eller «upålitelige», fordi de oppfattet at metoden først og fremst hjalp Demokratene.