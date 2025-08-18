Finans- og Høyre-veteran: – Vi skulle ha presset hardere på formuesskatten
– Man fremstår ikke som et samkjørt lag, sier Høyre- og finansveteran Jon Gunnar Pedersen om borgerlig side tre uker før valget. Spesielt to saker irriterer ham.
TROR PÅ BORGERLIG SAMLING: – Jeg ønsker det veldig velkommen at Fremskrittspartiet nå vil fjerne all formuesskatt, sier Jon Gunnar Pedersen (t.h), her i samtale med Lasse Kristoffersen under Arendalsuka. Kristoffersen er konsernsjef i bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen. Foto: Eivind Yggeseth