Volodymyr Zelenskyj møter Trump i Washington mandag kveld. Målet er å sikre amerikanske sikkerhetsgarantier og hindre at Ukraina presses til store territorielle tap.

Publisert 18. aug. 18:35 | Oppdatert 18. aug. 19:48
MYE BEDRE: Møtet mellom president Volodymyr Zelenskyj og president Donald Trump i februar var en katastrofe. Møtet mandag var mye vennligere enn sist gang.  FOTO: Bloomberg
Saken oppdateres

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske toppledere er mandag kveld i Washington for møter med Donald Trump om krigen i Ukraina. 

– Vårt hovedmål er pålitlig og langvarig fred for Ukraina og resten av Europa, skriver Zelenskyj på X

Zelenskyj ankom Det hvite hus rundt 19:15 norsk tid.

– Vi hadde et bra møte for noen dager siden med president Putin og forhåpentligvis vil vi kunne få en slutt på krigen, sa Trump i møte med Zelenskyj i Det ovale kontor.  

– Vi har en god sjanse til å få dette til, fortsatte presidenten. 

Ønsker møte med Putin

Presidentene er begge enig om at de ønsker å få til et møte sammen med Putin innen kort tid. 

– Krigen vil ta slutt, men når den blir avsluttet vet jeg ikke, sa Trump. 

– De seks krigene jeg har stoppet så langt i år hadde ingen våpenhvile, kun en slutt på krigen, sa Trump. 

Den amerikanske presidenten har også avtalt å snakke med Putin i etterkant av møte med Zelenskyj og de europeiske topplederne. 

Møtene kommer etter bekymringer i Kyiv og flere europeiske hovedsteder om at Trump støtter Vladimir Putins forslag til våpenhvile, som innebærer store territorielle innrømmelser fra Ukraina. Europeiske land legger nå press på USA for å sikre klare sikkerhetsgarantier som kan støtte en forhandlet løsning. 

Nato-sjefen Mark Rutte, samt de europeiske lederne har ankommet Det hvite hus litt før 19:00 norsk tid. 

DIALOG: Natos generalsekretær Mark Rutte håndhilser på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i oktober 2024. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Berlin uttalte at det hadde sett «signaler» fra USA om at landet kunne være villig til å støtte Ukrainas sikkerhet. Samtidig hersker det usikkerhet om Russland har akseptert en sikkerhetsgaranti for Ukraina som kan ligne på Natos kollektive forsvar.

– Russland kan bare tvinges til fred gjennom styrke, og president Trump har den styrken, sa Zelenskyj før møtet.

En ukrainsk tjenestemann tett på presidenten understreket at målet er å etablere en «produktiv fredsprosess uten at Ukraina presses til umulige skritt, som å trekke styrker ut av Donetsk og Luhansk», ifølge Financial Times.

Trump satte ytterligere press på Ukraina da han søndag uttalte at Zelenskyj kan avslutte krigen «nesten umiddelbart, hvis han vil».

