Da jeg ble engasjert av bemanningsforetakene i SMB Norge til å saksøke regjeringen fordi den hadde vedtatt delvis nedleggelse av den lovlige og viktige bemanningsbransjen i 2022, snublet jeg over «Samarbeidskomiteen LO–Ap», og ble overrasket over at vi har noe sånt i Norge: en komité som møtes fast mandag hver 14. dag i Folkets Hus i Oslo, og hvor ledelsen i regjeringen må redegjøre for sine planer for ledelsen i LO, og hvor LO tilsynelatende har siste ord i alle saker som LO finner viktige.

Alt bak lukkede dører i en ikke-demokratisk komité hvor andre ikke har innsyn og hvor partene ikke er valgt, men pekt ut av LO og Arbeiderpartiet.

Av hensyn til nattesøvnen er det kanskje like bra at Samarbeidskomiteen LO–Ap har konfidensiell agenda og arbeider bak lukkede dører?

Grunnen til at jeg begynte å se på komiteens arbeid, var fordi jeg var overrasket over at regjeringen i 2022 kjørte ut så omfattende nedleggelser av bemanningsbransjen når så mange hadde advart regjeringen i høringsrunden. Også Akademikerne var imot, og de representerer på mange måter fremtiden. Her lyttet regjeringen altså tilsynelatende bare til LO, og det var da jeg oppdaget grunnen: LO har alltid siste ord når den møter regjeringen i Samarbeidskomiteen, helt uavhengig av hva alle andre måtte mene i høringsrunder.

Høringene blir et spill for galleriet når LO finner saken viktig og Ap sitter i regjering. Samarbeidskomiteen får avgjørende makt, og der møter regjeringen på LOs kontor. Dette lærte ikke jeg da jeg studerte jus, kriminologi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo på 90-tallet, så her tror jeg mange i akademia i Norge sover i sin tornerosesøvn.

Visstnok finnes heller ikke tilsvarende korporative komiteer i Sverige, Finland og Danmark eller hos andre demokratier. Mange tenker vel bare at «det er typisk norsk å være god,» i og med at Gro Harlem Brundtland sa det.