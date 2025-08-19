Det gigantiske våpenkjøpet inngår i forhandlingene i Washington om en amerikansk sikkerhetsgaranti når den tid kommer at en fredsavtale eventuelt blir inngått med Russland, skriver avisen.

Kjøpet skal ifølge et dokument avisen har fått innsyn i, finansieres av de europeiske landene. Avtalen omfatter angivelig også et punkt om at USA og Ukraina skal investere 500 milliarder kroner for å produsere droner hos ukrainske selskaper.

Zelenskyj: Sikkerhetsgarantier snart på plass

Sikkerhetsgarantier for Ukraina vil trolig være formalisert innen ti dager, sier landets president Volodymyr Zelenskyj.

– Sikkerhetsgarantier blir trolig «pakket ut» av partnerne våre, og stadig flere detaljer vil se dagens lys. Alt dette kommer på et eller annet vis til å bli formalisert på papir innen den neste uken eller de neste ti dagene, sa Zelenskyj til pressen etter mandagens møter i Det hvite hus.

MØTTES: Før helgen møttes Vladimir Putin og Donald Trump i Anchorage, Alaska for å diskutere en mulig våpenhvile. Foto: Bloomberg

Han sa også at saker knyttet til territorium i en mulig fredsavtale skal diskuteres mellom Ukraina og Russland.

Zelenskyj mener at han er klar til å møte sin russiske motpart Vladimir Putin.

– Jeg bekreftet, og alle de europeiske lederne støttet meg, at vi er klare for et bilateralt møte med Putin, sa Zelenskyj til ukrainske medier utenfor Det hvite hus mandag, etter at han først hadde møtt USAs president Donald Trump og deretter også flere europeiske ledere.

STOLER IKKE PÅ NABOEN: Finlands president Alexander Stubb. Foto: Bloomberg

– Kan ikke stole på Putin

Finlands president Alexander Stubb sier at man ikke kan stole på Russlands president Vladimir Putin.

– Putin er sjelden til å stole på. Så nå gjenstår det å se om han har motet til å komme til et møte av denne typen. Har han motet som trengs til å komme til et trilateralt møte, eller spiller han nok en gang for å kjøpe seg tid?, sa Stubb til finske journalister i Washington mandag.

Stubb uttalte seg etter å ha møtt USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus.

Etter møtet kunngjorde Trump at et møte mellom Putin og Zelenskyj er under planlegging, og at det etter dette møtet blir holdt et nytt møte mellom de to presidentene, der også Trump selv skal delta.