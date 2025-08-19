Epstein-dokumenter skal deles med Kongressen

Republikaneren James Comer, som er leder av tilsynsutvalget i Kongressen, begjærte i forrige uke å få utlevert dokumenter om Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Ifølge The Washington Post har Comer nå fått bekreftet at dokumentene kommer fra fredag.

Det er likevel uklart om det gjelder alle dokumentene i den store etterforskningen, eller kun deler av dem. Comer selv sier at det kommer til å ta tid å forberede alle dokumentene til frigjøring.

Den velstående forretningsmannen Jeffrey Epstein var dømt for seksualforbrytelser og anklaget for menneskehandel av mindreårige da han døde i et fengsel i New York i 2019.