Angrepet var rettet mot en pumpestasjon i Tambov-regionen i Russland tidlig mandag morgen, opplyser den ukrainske generalstaben i meldingstjenesten Telegram.

Oljepumpingen ved stasjonen ble fullstendig stanset, ifølge det ukrainske militæret.

Stasjonen ligger rundt 320 kilometer fra den ukrainske grensen.

Senere mandag sa Robert Browdi, som er leder for Ukrainas dronestyrker, at det ble benyttet droner i angrepet.

Tidligere mandag anklaget Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto Ukraina for «angrep på energisikkerheten». Hans ukrainske motpart Andrij Sybiha svarte at Ungarn har opprettholdt sin «avhengighet av Russland» til tross for gjentatte advarsler om at «Moskva er en upålitelig partner».

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova anklager Ukraina for å ikke skåne noe som helst i konflikten.

Oljeraffineri og sykehustak i brann

I en annen sak hevder russiske myndigheter at rester fra nedskutte ukrainske droner har utløst brann i et oljeraffineri og på et sykehustak i Volgograd i Russland.

– Brannmannskaper arbeider på stedet for å prøve å begrense og slukke brannene, skriver administrasjonen i Volgograd-regionen på meldingstjenesten Telegram.

Administrasjonen siterer regionens guvernør Andrej Botsjarov på opplysningene.

– Ifølge foreløpige opplysninger er ingen personer såret, står det i innlegget.