Trump: Putin og Zelenskyj skal møtes innen to uker

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at møtet mellom Putin og Zelenskyj skal finne sted innen de neste to ukene.

Trump sier visepresident J.D. Vance, utenriksminister Marco Rubio og USAs spesialutsending Steve Witkoff planlegger møtet sammen med Russland og Ukraina.

Trump selv har verken opplyst tid eller sted for det planlagte møtet. Men i et innlegg på Truth Social skriver han at det etter dette møtet skal holdes et trepartsmøte mellom Putin, Zelenskyj og ham selv.

Mandag møtte den amerikanske presidenten Zelenskyj og flere europeiske ledere i Det hvite hus, et møte Trump selv beskriver som «veldig godt».

Ringte til Putin

Mot tampen ringte Trump til Putin. Samtalen blir bekreftet av Kreml, og ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass varte den i 40 minutter.

En talsperson for russiske myndigheter sier at Trump og Putin ble enige om å fortsette den tette kontakten med hverandre om den ukrainske krisen og andre viktige saker.

I telefonsamtalen med Trump sa Putin at han er villig til å møte Zelenskyj, ifølge en person med kjennskap til samtalen.

Etter møtet i Det hvite hus sa Zelenskyj at han er klar til å møte Putin på tomannshånd.

Innen to uker

FORNØYD: Tysklands kansler Friedrich Merz. Foto: Bloomberg

Merz roser Trump for å ha overtalt Putin til å si ja til å møte Zelenskyj.

Putin gikk med på dette under telefonsamtalen med Trump, ifølge Merz.

– Vi vet ikke om den russiske presidenten vil ha motet til å være med på et slikt møte. Derfor var det nødvendig med overtalelse, sa Merz i Washington.

Han utdyper og sa at telefonsamtalen mellom Trump og Putin ble holdt i en pause under mandagens møte i Det hvite hus.

– Den amerikanske presidenten snakket med den russiske presidenten på telefon, og de ble enige om at det skal holdes et møte mellom den russiske presidenten og den ukrainske presidenten innen de neste to ukene, sa Merz til journalister etterpå.

Sikkerhetsgarantier

Merz la til at trepartsmøtet som skal holdes senere mellom Trump, Putin og Zelenskyj, vil være det som gjør at forhandlingene kan «virkelig begynne».

Merz sa at Trump var imponert over at de europeiske lederne hadde kommet til Washington med samlet syn, og at samtalene med Trump-administrasjonen nå kan begynne å handle om detaljer rundt sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Det er helt opplagt at hele Europa bør delta, sa Merz, som også hyllet Trumps kunngjøring om at USA skal være med på sikkerhetsgarantiene.

Zelenskyj uttalte seg også til pressen etter mandagens møter i Det hvite hus.

– Sikkerhetsgarantier blir trolig «pakket ut» av partnerne våre, og stadig flere detaljer vil se dagens lys. Alt dette kommer på et eller annet vis til å bli formalisert på papir innen den neste uken eller de neste ti dagene, sa Zelenskyj.