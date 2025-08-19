Under møtet med Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar sa Wang at de to landene burde «se på hverandre som partnere og muligheter, snarere enn motstandere eller trusler». Det fremkommer i et referat fra møtet som kinesiske myndigheter publiserte tirsdag.

Wang pekte også på gjenopptakelse av «dialog på alle nivåer» og «opprettholdelse av fred og ro i grenseområdene» som bevis på at de bilaterale forbindelsene er inne i en «positiv trend med å vende tilbake til hovedsporet for samarbeid», står det videre.

Det ventes at Wang også skal møte Indias statsminister Narendra Modi under det tre dager lange besøket i New Delhi.

Verdens to mest folkerike nasjoner er intense rivaler som konkurrerer om innflytelse i Sør-Asia. I 2020 utkjempet de en dødelig grensekonflikt.

India er også del av sikkerhetsalliansen Quad sammen med USA, Australia og Japan, som anses som en motvekt til Kina.

Men fanget i global handels- og geopolitisk uro utløst av USAs president Donald Trumps tollkrig, har landene beveget seg mot å forbedre forholdet.