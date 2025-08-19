– Det var et viktig møte som lyktes med en del ting. Blant annet er det stor framgang at også amerikanerne og Trump er villige til å snakke om sikkerhetsgarantier, eller faktisk sier at det må til, sier Eide til NTB.

USAs president Donald Trump var vertskap for et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere i Washington mandag.

Etter møtet har det kommet signaler på at USA støtter opp om sikkerhetsgarantier for Ukraina, og det er snakk om et trepartsmøte mellom Trump, Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin.

Utenriksministeren trekker fram at krigen stadig raser, og at det senest natt til mandag er flere drepte i russiske angrep i Ukraina.

– Det er ikke slik at nå er freden rett rundt hjørnet, sier Eide.

– Det er viktig å understreke sterkt. Men som møte betraktet, så tror jeg dette landet bra og kan være et skritt på veien. Eide sier at det mulige trepartsmøtet kan være «konturene av noe som er de veldig første tegnene til en reell forhandlingsprosess».