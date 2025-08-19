Trump-administrasjonen vil i løpet av de neste 36 timene utplassere tre krigsskip i internasjonalt farvann nær Venezuela, som en del av et forsøk på å håndtere trusler fra latinamerikanske narkotikakarteller, sier kilder til Reuters tirsdag.

Sammen med 4.000 sjømenn og marinesoldater i den sørlige Karibia-regionen, vil flere spionfly, krigsskip og minst én angrepsubåt bli utplassert, ifølge en av kildene.

Utplasseringen ventes å vare i flere måneder. I tillegg til etterretnings- og overvåkingsoperasjoner, kan marineressursene brukes til å iverksette målrettede angrep, heter det.

Les også USA dobler milliondusør for Venezuelas president USA øker dusøren for informasjon som leder til pågripelse av Venezuelas president Nicolás Maduro til 50 millioner dollar. – Latterlig, svarer Venezuela.

Venezuelas president Nicolás Maduro sa mandag kveld at regjeringen hans vil forsvare landets suverenitet og at ingen ville røre nasjonens land, rapporterte det statlige nyhetsbyrået AVN. Maduro nevnte ikke USA eller Reuters-rapporten.

Trump-administrasjonen deporterte rundt 250 venezuelanere til et beryktet fengsel i El Salvador i år ved å påberope seg en kontroversiell 227 år gammel amerikansk lov som var ment for bruk i krigstider.

De deporterte som hadde blitt fengslet i El Salvador ble sendt tilbake til Venezuela i juli i bytte mot løslatelse av 10 amerikanere.