Ukrainas behov for sikkerhetsgarantier og spørsmålet om territorier var begge temaer som ble diskutert under mandagens møte med president Donald Trump i Det hvite hus, opplyser Zelenskyj.
– Jeg virker for meg som om presidenten hørte på meg, sa Zelenskyj på en pressekonferanse etter møtet, før han ga en pekepinn på hva som skal diskuteres på et eventuelt møte mellom ham og Putin.
– Spørsmålet om territorier er noe vi kommer til å overlate til meg og Putin, konstaterte han.
Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron var det imidlertid ingen diskusjon om hvorvidt Ukraina skal avstå territorium da han og en rekke andre europeiske ledere slapp inn på møtet.
– Nei, det ble ikke diskutert i det hele tatt. Vi er langt unna det, sier Macron.
Han sier også til den franske kanalen LCI at det må være opp til Ukraina om de vil oppgi territorium til Russland.
Viste på kartet
Zelenskyj understreker at han under møtet med amerikanerne fikk god tid til å studere kartet sammen med dem.
– Spørsmålet om territorium – jeg hadde en lang samtale om det med et kart over Ukraina. Jeg kunne til og med vise mange ting på kartet til alle våre amerikanske kolleger. Jeg diskuterte til og med litt om prosentandelene som ble vist på kartet, fordi jeg kjenner de faktiske prosentandelene av midlertidig okkuperte territorier svært godt, sa Zelenskyj på pressekonferansen.
– Det var uansett ikke en krangel. Det var virkelig en varm, god og grundig samtale, insisterte han.
Zelenskyj har tidligere stått fast på at det er uaktuelt for Ukraina å gi fra seg territorier som i dag er okkupert av Russland. I helgen åpnet han imidlertid for at de nåværende frontlinjene kan være utgangspunktet for fredshandlinger med Russland, noe som kan være et signal om at Ukraina vil være villig til å avstå territorium.
– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj søndag.
Krever fire ukrainske fylker
Putin erklærte allerede for tre år siden fire ukrainske fylker som russiske – stikk i strid med folkeretten og til sterke internasjonale protester.
Russland har i dag full kontroll over ett av fylkene, Luhansk, 75 prosent av Donetsk og deler av Kherson og Zaporizjzja. Alle fylkene ligger sør og øst i Ukraina. Den russiske framrykkingen har skjedd over lang tid og etter alt å dømme til en svært høy pris når det gjelder tapte soldatliv.
Allerede i 2014 okkuperte og annekterte Russland Krim-halvøya, men da uten å møte væpnet motstand.
Russland kontrollerer i dag nesten 115.500 kvadratkilometer av ukrainsk territorium, eller 19 prosent av Ukraina inkludert Krim-halvøya, ifølge nyhetsbyrået Reuters , som viser til et kart basert på åpne kilder.
– USA må garantere sikkerhet
Ifølge Zelenskyj var også spørsmålet om sikkerhetsgarantier et viktig tema på møtet. Han mener USA må være blant landene som garanterer for Ukrainas sikkerhet hvis det skal være mulig å inngå en avtale med Russland.
Trump har tidligere insistert på at det er europeiske land som må garantere for Ukrainas sikkerhet og eventuelt utplassere soldater i landet.
– Det er viktig at USA sender et tydelig signal om at de vil være blant landene som vil hjelpe, koordinere og også delta i å gi sikkerhetsgarantier. Jeg mener dette er et stort skritt fremover. Jeg kan ennå ikke si hvordan alt vil utspille seg, alle detaljene, men allerede nå er det er viktig at det finnes politisk vilje og politiske beslutninger, sa Zelenskyj.
Han varsler også at det snart kommer flere detaljer og at en formalisering vil kunne skje innen en drøy uke.
Trump har imidlertid så langt kun gitt vage løfter om sikkerhetsgarantier, ifølge New York Times , som fastslår at mye avhenger av hvorvidt Zelenskyj kan stole på Trump.
Ringte Putin
Da møtet var over, kunngjorde Trump på Truth Social at han allerede er i gang med å organisere et møte mellom Zelenskyj og Putin, og at han har ringt Putin og snakket med ham om det.
Han skriver dessuten at møtet mellom Russland og Ukraina skal følges opp med et møte der også han deltar. Hvor og når møtet skal finne sted, er foreløpig ikke klart.
Emmanuel Macron foreslår i et intervju med kanalen LCI at Sveits kan være et aktuelt vertskapsland for et møte.
– Det vil bli holdt i et nøytralt land, kanskje Sveits – jeg går inn for Genève – eller et annet land, sier den franske presidenten.
Ifølge Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kan møtet mellom Putin og Zelenskyj bli holdt innen to uker. Men det forutsetter at Putin går med på en våpenhvile, ifølge Merz.
– Et slikt toppmøte er kun oppnåelig hvis våpnene stilner. La oss forsøke å legge press på Russland, sier han.
Det står i kontrast til Zelenskyjs eget utsagn om at han er villig til å møte Putin uten betingelser.
I tillegg til Merz var både Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Italias statsminister Giorgia Meloni og Finlands president Alexander Stubb til stede i Det hvite hus. Det var også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Nato-sjef Mark Rutte.
Ringte til Putin
Mot tampen av møtet ringte Trump til Putin. Samtalen blir bekreftet av Kreml, og ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass varte den i 40 minutter.
I telefonsamtalen skal Putin ha sagt seg villig til å møte Zelenskyj, noe Merz gir Trump æren for.
– Vi vet ikke om den russiske presidenten vil ha motet til å være med på et slikt møte. Derfor var det nødvendig med overtalelse, sier Merz.
Macron truer med sanksjoner
Macron tar til orde for nye sanksjoner mot Russland hvis Putin til slutt skulle sette foten ned for en fredsavtale.
– President Trump mener at vi kan oppnå en avtale, og han mener at president Putin også ønsker en fredsavtale. Men hvis man ved utgangen av denne prosessen blir møtt med avvisning, så står vi klare til å si at vi trenger å skjerpe sanksjonene, sier Macron.
Han mener også at en fremtidig fredsavtale mellom Russland og Ukraina ikke kan innebære at det legges begrensninger på det ukrainske forsvarets størrelse.
Merz vektla på sin side at møtet ble både godt og produktivt.
– Mine forventninger ble ikke bare innfridd, det ble bedre enn forventet. Det kunne gått annerledes, erkjenner han.
Også Nato-sjef Mark Rutte beskriver møtet som svært vellykket, og opplyser at det ble snakket om å utplassere styrker på ukrainsk jord.
Russland har kategorisk avvist at Nato utplasserer soldater i Ukraina.
Våpenkjøp
Ifølge Financial Times lover Ukraina å kjøpe våpen i USA for drøyt 1000 milliarder kroner som gjenytelse for amerikanske sikkerhetsgarantier.
Det gigantiske våpenkjøpet inngår i forhandlingene i Washington om en amerikansk sikkerhetsgaranti når den tid kommer at en fredsavtale eventuelt blir inngått med Russland, skriver avisen.
Kjøpet skal finansieres av de europeiske landene, ifølge et dokument avisen har fått innsyn i. Avtalen omfatter angivelig også et punkt om at USA og Ukraina skal investere 500 milliarder kroner for å produsere droner hos ukrainske selskaper.