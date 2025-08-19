Ukrainas behov for sikkerhetsgarantier og spørsmålet om territorier var begge temaer som ble diskutert under mandagens møte med president Donald Trump i Det hvite hus, opplyser Zelenskyj.

– Jeg virker for meg som om presidenten hørte på meg, sa Zelenskyj på en pressekonferanse etter møtet, før han ga en pekepinn på hva som skal diskuteres på et eventuelt møte mellom ham og Putin.

– Spørsmålet om territorier er noe vi kommer til å overlate til meg og Putin, konstaterte han.

Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron var det imidlertid ingen diskusjon om hvorvidt Ukraina skal avstå territorium da han og en rekke andre europeiske ledere slapp inn på møtet.

– Nei, det ble ikke diskutert i det hele tatt. Vi er langt unna det, sier Macron.

Han sier også til den franske kanalen LCI at det må være opp til Ukraina om de vil oppgi territorium til Russland.

Viste på kartet

Zelenskyj understreker at han under møtet med amerikanerne fikk god tid til å studere kartet sammen med dem.

– Spørsmålet om territorium – jeg hadde en lang samtale om det med et kart over Ukraina. Jeg kunne til og med vise mange ting på kartet til alle våre amerikanske kolleger. Jeg diskuterte til og med litt om prosentandelene som ble vist på kartet, fordi jeg kjenner de faktiske prosentandelene av midlertidig okkuperte territorier svært godt, sa Zelenskyj på pressekonferansen.

– Det var uansett ikke en krangel. Det var virkelig en varm, god og grundig samtale, insisterte han.

Zelenskyj har tidligere stått fast på at det er uaktuelt for Ukraina å gi fra seg territorier som i dag er okkupert av Russland. I helgen åpnet han imidlertid for at de nåværende frontlinjene kan være utgangspunktet for fredshandlinger med Russland, noe som kan være et signal om at Ukraina vil være villig til å avstå territorium.

– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj søndag.

Krever fire ukrainske fylker

Putin erklærte allerede for tre år siden fire ukrainske fylker som russiske – stikk i strid med folkeretten og til sterke internasjonale protester.

Russland har i dag full kontroll over ett av fylkene, Luhansk, 75 prosent av Donetsk og deler av Kherson og Zaporizjzja. Alle fylkene ligger sør og øst i Ukraina. Den russiske framrykkingen har skjedd over lang tid og etter alt å dømme til en svært høy pris når det gjelder tapte soldatliv.