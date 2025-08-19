Jo flere partier som vaker rundt sperregrensen, jo flere må slåss om de i alt 19 utjevningsmandatene, forklarer Johan Giertsen i Poll of polls.

Fordelingen kan avgjøre om det blir de borgerlige eller de rødgrønne som går av med valgseieren.

– Jo flere partier som kommer ned mot 4 prosent, jo hardere blir konkurransen, slår han fast overfor NTB.

– Dette er som et sjakkspill. Det finnes uendelig mange scenarioer.

Reflektere oppslutning

Kort fortalt har hvert fylke ett utjevningsmandat, altså 19 mandater som kommer i tillegg til de 150 direktemandatene. Disse skal bidra til å jevne ut mandatfordelingen på Stortinget slik at denne best mulig reflekterer partienes oppslutning på landsbasis.

Men for å få kloen i utjevningsmandatene, må partiene altså ha passert den magiske sperregrensa på 4 prosent.

På Poll of polls foreløpige snittmåling for august ligger både KrF og Venstre like over sperregrensa, med MDG som eneste parti under.

Men bildet kan være i ferd med å snu: På Norstats siste måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land havner MDG over sperregrensa, mens Venstre dukker under.

I tillegg får både SV, Senterpartiet og Rødt rundt 6 prosent, noe som betyr at de høyst sannsynlig er med i kampen om utjevningsmandater flere steder.

Tas feilmarginen i betraktning, kan disse partiene være nærmere sperregrensa enn målingene antyder. Dessuten gjør småpartiene det ofte dårligere i valg enn på målingene, viser en gjennomgang som analytiker Jan Arild Snoen har gjort.

Ingen automatikk

Til nå har en tommelfingerregel vært at det å komme over sperregrensa betyr minst fire representanter ekstra på Stortinget.

– Men når så mange konkurrerer om utjevningsmandatene som det ser ut til at det blir i år, er det ikke sikkert at det automatisk blir fire på hver, påpeker Giertsen.

MDG kan for eksempel gjøre et dårlig valg i ett fylke og ikke få noe direktemandat derfra, men komme over 4 prosent på landsbasis. Da kan partiet konkurrere om utjevningsmandatet fra dette fylket.