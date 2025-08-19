India med spark mot Trump: Modi takker «vennen» Putin

Modi hadde pratet med Putin etter toppmøtet med Trump i Alaska. Under samtalen diskuterte de bilateralt samarbeid og ble enige om å holde tett kontakt, ifølge Bloomberg.

«India har konsekvent tatt til orde for en fredelig løsning på Ukraina-konflikten og støtter alle tiltak i denne retningen,» skrev Modi i et innlegg på Twitter/X mandag, og la til at han ser frem til «fortsatt dialog» med Putin.

Skjermbilde: Twitter/X

Uttalelsene kom like før han skulle møte Kinas utenriksminister Wang Yi, som besøker India for første gang på tre år. Begge landene ønsker bedre relasjoner, ifølge Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar.

– Etter en vanskelig periode ønsker begge land nå å gå fremover. Forskjeller må ikke bli til konflikter, og konkurranse må ikke bli til strid, sier Jaishankar.

Wang sier at siden «ensidig mobbing er utbredt», bør Kina og India «bidra til å fremme en multipolar verden» og se på hverandre som «partnere og muligheter, ikke som motstandere eller trusler». Kina har forsikret India om forsyninger av gjødsel, sjeldne jordmineraler og tunnelboremaskiner.

Les også Advarer mot svartmaling: – Globaliseringen er ikke i revers – USA har stilt seg på utsiden av verden, men samtidig handler resten av verden mer, sier Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen.

Modi skal besøke Xi

Indias tilnærming til Russland og Kina understreker landets svekkede forhold til USA under Trump. India er en del av sikkerhetsalliansen Quad sammen med USA, Australia og Japan, som anses som en motvekt til Kina. Forholdet har imidlertid vært anstrengt etter mislykkede avtaler og Trumps 50 prosent toll på indiske varer som følge av Indias kjøp av russisk olje.

India har forsøkt å holde seg nøytrale til Putins krig i Ukraina, men presset av en global handels- og geopolitisk uro utløst av USAs president Donald Trumps tollkrig, har subkontinentet forsøkt å bedre forholdet til sin folkerike nabo i øst.

Verdens to mest folkerike nasjoner har vært intense rivaler som konkurrerer om innflytelse i Sør-Asia. I 2020 utkjempet de en dødelig grensekonflikt.

Nå har derimot Kina lettet på urea-eksportrestriksjoner, mens New Delhi har gjeninnført turistvisum for kinesiske statsborgere, og flere indiske selskaper søker nå partnerskap med kinesiske bedrifter.