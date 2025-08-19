India med spark mot Trump: Modi takker «vennen» Putin

Modi hadde pratet med Putin etter toppmøtet med Trump i Alaska. Under samtalen diskuterte de bilateralt samarbeid og ble enige om å holde tett kontakt, ifølge Bloomberg.
«India har konsekvent tatt til orde for en fredelig løsning på Ukraina-konflikten og støtter alle tiltak i denne retningen,» skrev Modi i et innlegg på Twitter/X mandag, og la til at han ser frem til «fortsatt dialog» med Putin.
Uttalelsene kom like før han skulle møte Kinas utenriksminister Wang Yi, som besøker India for første gang på tre år. Begge landene ønsker bedre relasjoner, ifølge Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar.
– Etter en vanskelig periode ønsker begge land nå å gå fremover. Forskjeller må ikke bli til konflikter, og konkurranse må ikke bli til strid, sier Jaishankar.
Wang sier at siden «ensidig mobbing er utbredt», bør Kina og India «bidra til å fremme en multipolar verden» og se på hverandre som «partnere og muligheter, ikke som motstandere eller trusler». Kina har forsikret India om forsyninger av gjødsel, sjeldne jordmineraler og tunnelboremaskiner.
Modi skal besøke Xi
Indias tilnærming til Russland og Kina understreker landets svekkede forhold til USA under Trump. India er en del av sikkerhetsalliansen Quad sammen med USA, Australia og Japan, som anses som en motvekt til Kina. Forholdet har imidlertid vært anstrengt etter mislykkede avtaler og Trumps 50 prosent toll på indiske varer som følge av Indias kjøp av russisk olje.
India har forsøkt å holde seg nøytrale til Putins krig i Ukraina, men presset av en global handels- og geopolitisk uro utløst av USAs president Donald Trumps tollkrig, har subkontinentet forsøkt å bedre forholdet til sin folkerike nabo i øst.
Verdens to mest folkerike nasjoner har vært intense rivaler som konkurrerer om innflytelse i Sør-Asia. I 2020 utkjempet de en dødelig grensekonflikt.
Nå har derimot Kina lettet på urea-eksportrestriksjoner, mens New Delhi har gjeninnført turistvisum for kinesiske statsborgere, og flere indiske selskaper søker nå partnerskap med kinesiske bedrifter.
Modi er klar til å besøke Kina og holde møter med president Xi Jinping under Shanghai Cooperation Organisation-toppmøtet. Jaishankar sier diskusjonene forventes å bidra til å bygge et stabilt og fremtidsrettet forhold mellom India og Kina.
Irritert handelsrådgiver
Før Russland gikk inn i Ukraina i februar 2022, sto landet for mindre enn én prosent av indisk råoljeimport. Nå importerer India mer enn 1,5 millioner fat pr. dag, over 30 prosent av total import. Da har importen likevel falt etter Trumps tolltrusler, etter at India i første halvår i snitt importerte 2,0 millioner fat pr. dag.
Trumps handelsrådgiver Peter Navarro er likevel ikke fornøyd og kritiserer India for å bruke amerikanske dollar til å kjøpe russisk olje, og hevder handelen drives av profittjaget hos Indias oljelobby, ikke av innenlands behov.
«USA har et massivt handelsunderskudd med India – nærmere 50 milliarder dollar årlig. Og her er poenget: India bruker disse amerikanske dollarene til å kjøpe russisk olje», skriver Navarro i et debattinnlegg i Financial Times.
Navarro påpeker også at Russland sto for over en tredjedel av Indias våpenimport mellom 2020 og 2024. Selv om India nå i økende grad kjøper forsvarsmateriell fra USA, Frankrike og Israel, krever landet ofte teknologioverføring og lokal produksjon som betingelse. Dette kan føre til at avansert amerikansk militærteknologi havner hos et India som styrker båndene til Russland og Kina.
Navarro anklager Biden-administrasjonen for å ha ignorert situasjonen og hevder Trumps politikk konfronterer den.
Droppet våpenkjøp
USA og India skulle ha hatt handelssamtaler i august, men de er utsatt på ubestemt tid. India skulle også kjøpe våpen fra USA, men har satt det på pause etter at de nye tollsatsene på indiske eksportvarer, som nå er på 50 prosent - blant de høyeste USA har overfor noen handelspartner.
India hadde planer om å sende forsvarsminister Rajnath Singh til Washington for å kunngjøre våpenkjøpene, men turen ble i stedet for avlyst.
Våpenkjøpene kan fortsatt bli gjennomført, men ikke like raskt som forventet.
Kilder sier til Reuters at India fortsatt er åpen for å redusere oljeimporten fra Russland og inngå avtaler andre steder, inkludert USA, hvis de kan få lignende priser. Imidlertid gjør Trumps trusler og en økende anti-amerikansk nasjonalisme i India det politisk vanskelig for Modi å gjøre en overgang fra Russland til USA.