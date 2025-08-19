USA eksporterte i fjor varer for 49,1 milliarder dollar til Brasil. Samtidig ble varer importert for 42,3 milliarder dollar, slik at landet ledet av Donald Trump fikk et overskudd i varehandelen på 6,8 milliarder dollar.

TOLLKÅT: USAs president Donald Trump.

2025 ser også ut til å ende i pluss for amerikanerne, og ifølge tall fra statistikkmyndighetene hadde USA pr. 1. mai et handelsoverskudd mot Brasil på rundt 4,5 milliarder dollar.

Innførte 50 prosent toll

Likevel er Brasil gjenstand for en av de høyeste satsene den tollkåte presidenten har innført. Tidligere denne måneden innførte nemlig Trump 50 prosent toll på de fleste eksportvarer fra Brasil, det vil si 40 prosent toll i tillegg til de 10 prosentene som ble innført i april i år.

I tollbrevet til den sittende venstreorienterte presidenten Luiz Inácio Lula da Silva forklarte Trump tollen med behandlingen av den tidligere ytre høyre-orienterte presidenten Jair Bolsonaro, som anklages for å ha organisert et militærstøttet statskupp i januar 2023.

Trump krevde at tiltalen droppes, og karakteriserte saken som skal opp for Brasils høyesterett «en heksejakt som må avsluttes umiddelbart.»

– Opp til Washington

I et Financial Times-intervju beskriver den brasilianske finansministeren Fernando Haddad situasjonen med USA som fastlåst, og at det først og fremst er opp til Washington å løse den.

– USA prøver å påtvinge Brasil en løsning som er konstitusjonelt umulig. Det er oppstått en fastlåst situasjon, et krav som ikke kan oppfylles, uttaler han i intervjuet som fant sted i løpet av en FT Live-Times Brasil/CNBC-konferanse i São Paulo.