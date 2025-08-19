USA eksporterte i fjor varer for 49,1 milliarder dollar til Brasil. Samtidig ble varer importert for 42,3 milliarder dollar, slik at landet ledet av Donald Trump fikk et overskudd i varehandelen på 6,8 milliarder dollar.
2025 ser også ut til å ende i pluss for amerikanerne, og ifølge tall fra statistikkmyndighetene hadde USA pr. 1. mai et handelsoverskudd mot Brasil på rundt 4,5 milliarder dollar.
Innførte 50 prosent toll
Likevel er Brasil gjenstand for en av de høyeste satsene den tollkåte presidenten har innført. Tidligere denne måneden innførte nemlig Trump 50 prosent toll på de fleste eksportvarer fra Brasil, det vil si 40 prosent toll i tillegg til de 10 prosentene som ble innført i april i år.
I tollbrevet til den sittende venstreorienterte presidenten Luiz Inácio Lula da Silva forklarte Trump tollen med behandlingen av den tidligere ytre høyre-orienterte presidenten Jair Bolsonaro, som anklages for å ha organisert et militærstøttet statskupp i januar 2023.
Trump krevde at tiltalen droppes, og karakteriserte saken som skal opp for Brasils høyesterett «en heksejakt som må avsluttes umiddelbart.»
– Opp til Washington
I et Financial Times-intervju beskriver den brasilianske finansministeren Fernando Haddad situasjonen med USA som fastlåst, og at det først og fremst er opp til Washington å løse den.
– USA prøver å påtvinge Brasil en løsning som er konstitusjonelt umulig. Det er oppstått en fastlåst situasjon, et krav som ikke kan oppfylles, uttaler han i intervjuet som fant sted i løpet av en FT Live-Times Brasil/CNBC-konferanse i São Paulo.
– For å ha en kanal for dialog, trenger du en åpning på denne siden og en åpning på den andre. Åpningen på denne siden er der – det avhenger mer av den andre siden enn av vår, fortsetter ministeren.
Bessent-møte avlyst
Haddad viser til paragrafen i Brasils grunnlov som fastslår at høyesterett er uavhengig av regjeringen.
Ministeren hadde ifølge avisen planlagt et digitalt møte med USAs finansminister Scott Bessent i forrige uke for å diskutere tollsatsene, men Washington avlyste samtalen.
Like etter dukket Bessent opp på et bilde i sosiale medier sammen med Eduardo Bolsonaro, eks-presidentens sønn som også sitter i landets nasjonalforsamling. Financial Times påpeker at han i flere måneder har drevet lobbyvirksomhet i Washington for sanksjoner mot dommerne i saken mot faren.
– Vi visste at ytre høyre i Brasil kunne mobilisere i USA, sier Haddad om Bessent-møtet som ikke ble noe av.
Har tjent på tollbråket
President Lula har reagert på de amerikanske tollsatsene med å legge ut nasjonalistiske videoer og avvise det han kaller «uakseptabel innblanding» i Brasils suverenitet. Etter å ha stått overfor økt motstand i nasjonalforsamlingen, har presidentens popularitet tatt seg opp siden konfrontasjonen med USA begynte.
I juli, like etter at Trump kunngjorde tollsatsen på 50 prosent, viste en meningsmåling utført av Atlas at 49,7 prosent av brasilianere var fornøyd med jobben Lula gjør – opp fra 47,3 prosent i juni. Meningsmålingen viste også at over 62 prosent av brasilianere mener tollsatsene er urettferdige.
Nyhetsbyrået AP skrev samtidig at 79-årige Lula har fremstått mer energisk i offentligheten siden tollen ble kunngjort, og viste til at han på en nasjonal studentsamling bar en blå kaps med teksten «Et suverent Brasil forener oss» – som et motstykke til den røde Maga-kapsen.
– En gringo skal ikke gi ordre til denne presidenten. USAs tolløkning er uakseptabel utpressing, proklamerte han overfor folkemengden.