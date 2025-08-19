Trump konfronterte Orban

Etter et møte i Det hvite hus med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en gruppe europeiske ledere, ringte USAs president Donald Trump mandag Ungarns statsminister Viktor Orban. Målet var å presse den høyrepopulistiske lederen til å endre sitt standpunkt mot Ukrainas EU-søknad, ifølge kilder med kjennskap til samtalen, skriver Bloomberg.

Ifølge Bloomberg ba de Trump bruke sin innflytelse overfor Orban.

Ukraina søker medlemskap i EU som del av et større sikkerhetstilbud rettet mot å hindre videre russisk aggresjon dersom en våpenhvile blir en realitet. I samme samtale skal Ungarn ha signalisert interesse for å være vertskap for et nytt møte mellom Vladimir Putin og Zelenskyj.

Etter samtalene kunngjorde Trump at han ønsker et toppmøte mellom Russland og Ukraina, etterfulgt av et trilateralt møte hvor han selv skal delta. Tid og sted er foreløpig uklart.

Orban bekreftet ikke samtalen, og hans kontor har ikke besvart forespørsler om kommentar. På tirsdag la han imidlertid ut en melding på Facebook:

– Ukrainas medlemskap i EU gir ingen sikkerhetsgarantier. Derfor er det unødvendig og farlig å koble medlemskap til sikkerhet, ifølge Orban.

Orban er en nær alliert av Trump og en kjent kritiker av EUs linje overfor Russland. Ungarn har gjentatte ganger gitt diplomatisk beskyttelse til Russland og blokkert bistand til Ukraina.