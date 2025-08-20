– Akkurat nå utgjør Kina den største delen av tollinntektene, sa Bessent til Fox News tirsdag.

– Vi har hatt svært gode samtaler med Kina. Jeg regner med at vi skal møte dem igjen før november, la han til.

Mens arbeidet fortsetter med å få på plass en handelsavtale mellom de to landene, ble partene i mai enige om en tollpause på 90 dager.

Avtalen innebærer at USA, etter en kraftig økning til 145 prosent tidligere i år, nå har tollsatser på kinesisk import på 30 prosent. Kina har redusert sine satser fra 125 til 10 prosent.

Tollpausen skulle utløpe 11. august. Bare timer før fristens utløp signerte president Donald Trump en presidentordre som forlenger tollpausen med ytterligere 90 dager, det vil si til november.

– Jeg tror at status quo fungerer ganske bra akkurat nå, sa Bessent til Fox News tirsdag.

