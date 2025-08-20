Engasjementet og alvoret kom tydelig fram da temaet om Norge bør innta en mer aktiv rolle for å stanse krigen i Gaza.

OPPRØRER STØRE: KrF-leder Dag-Inge Ulstein. Foto: NTB

Venstre-leder Guri Melby flyttet seg over til de resterende partilederne, mens Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug (Frp) og Dag-Inge Ulstein (KrF) sto på «nei»-siden av streken.

– Hvis vi skulle ha klart å bety noe konkret, så hadde vi trengt en ny regjering. Det handler både om anerkjennelsen (av staten Palestina, red.anm.) da den kom, men også det jeg mener er en veldig ensidig og til dels aktivistisk tilnærming, sa Ulstein da han ble spurt om hvorfor han mener at ikke Norge bør innta en mer aktiv rolle.

Støre: Moralsk svik

– Det går virkelig tungt inn i meg å se på at lederne av Kristelig Folkeparti ikke kan fordømme at det skjer utslettelse av et folk – 2 millioner mennesker – som sultes gjennom politikk. Ikke tilfeldig, men fordi det står ledere i Israel og sier: De skal ikke få mat, de skal ikke få vann, hjelpen skal ikke komme inn, sa Støre.

Ap-lederen mente at Norge så langt har tatt en tydelig rolle internasjonalt for å legge politisk press på Israel. Det er viktig å være tydelig i språket, understreket han.

– Om dette skal være politikken etter september, så er det et moralsk svik i forhold til de verdiene vi står for, sa han med henvisning til de borgerlige partiene på «nei»-siden.

Ulstein: Ingen tok opp Hamas

Ulstein viste til at antisemittismen øker, noe også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har påpekt. Han mente også at ingen av de andre partilederne tok opp rollen Hamas spiller i krigen.

– Han bare bortforklarer, gang etter gang, sa Rødt Marie Sneve Martinussen, og tilføyde at ingen partier støtter antisemittisme.

– Israel bomber landet sønder og sammen. Da hjelper det ikke å si at man skal sende en matpakke, sa hun med henvisning til debatten om å sende mer nødhjelp.

Ulstein hevdet på sin side at Rødt-lederen ikke har tatt avstand fra Rød Ungdom-lederens påstand om at Israel ikke har rett til å eksistere.

(©NTB)