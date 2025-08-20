Målingen er ifølge FriFagbevegelse den første hos dem med borgerlig flertall siden januar.

Høyre går fram med 3,7 prosentpoeng, opp til 17,9 prosent.

– Dette er en god måling for oss. Jeg er glad for å se en tydelig og klar framgang. Og et borgerlig flertall, sier Høyre-leder Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Frp er stadig største parti på borgerlig side med 21,5 prosent, en nedgang på 1,5 prosentpoeng siden forrige måling. KrF havner på 4,5 prosent, opp 1,2 prosentpoeng, og er med det over sperregrensa.

– Dette er gode nyheter for borgerlig side og spesielt hyggelig for Høyre. Det er fortsatt tett, men verdt å merke seg at det er borgerlig flertall, selv uten Venstre over sperregrensa, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Arbeiderpartiet er stadig største parti på 24,8 prosent i målingen, men går tilbake 2 prosentpoeng. Samtidig faller både SV og Rødt ned til henholdsvis 5,5 prosent og 5,6 prosent, og MDG havner under sperregrensa på 3,6 prosent.

For partiene fordeler oppslutningen i prosent seg slik, med endring i prosentpoeng i parentes: Ap 24,8 (-2), Frp 21,5 (-1,3), Høyre 17,9 (+3,7), Senterpartiet 6,8 (+1,5), Andre partier 5,8 (+0,1), Rødt 5,6 (-1,7), SV 5,5 (-1,5), Krf 4,5 (+1,2), Venstre 3,9 prosent (-1,2), MDG 3,6 (+1,3).

Målingen er gjennomført av Opinion over telefon mellom 11. og 17. august. 1000 er spurt i målingen, og 809 av disse har oppgitt partipreferanse. Feilmarginen er på 1,4-3,1 prosentpoeng.