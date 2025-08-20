VG spør Solberg om dette er hennes siste valgkamp som partileder, hvorpå hun svarer:
– Det kan det være. Jeg tviler på at jeg er partileder om fire år.
– Ved utgangen av neste stortingsperiode er jeg 68 år, fortsetter hun.
– Kan du ikke bare si i klartekst da at dette er din siste valgkamp som partileder?
– Nei, men blir man statsminister så må man jo gjøre vurderinger, sant. Man trenger ikke være rakettforsker for å gjøre den analysen, svarer Solberg.
Solberg har vært Høyres partileder helt siden 2004 da hun tok over for Jan Petersen, som selv hadde sittet som Høyre-leder fra 1994.