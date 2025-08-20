Musk tråkker på bremsen for America Party

Verdens rikeste person, Elon Musk, har tråkket på bremsen når det kommer til planene om å starte et nytt politisk parti, melder The Wall Street Journal.

Milliardæren vurderte tidligere i sommer å etablere America Party, som skulle representere velgere som er misfornøyde med de to etablerte partiene. Men nå sier kilder at han har fortalt nære allierte at han vil prioritere selskapene sine og unngå å fremmedgjøre mektige republikanere.

Musk har hatt tett kontakt med visepresident JD Vance, som regnes som en mulig arvtaker til Trumps MAGA-bevegelse. Ifølge kildene som har snakket med WSJ, har Musk innrømmet at et nytt parti kan komme til å skade forholdet til Vance.

Han vurderer i stedet å bruke deler av sin enorme formue til å støtte Vance dersom han stiller som presidentkandidat i 2028. I 2024 brukte Musk nesten 300 millioner dollar, som tilsvarer 3,1 milliarder kroner, på å støtte Trump og republikanere.

HAR KONTAKT MED MUSK: Visepresident JD Vance (t.h.) blir omtalt som en mulig arvtaker til Donald Trump – og kan få Musk som sin største støttespiller. Foto: Bloomberg

– Uhyggelig stillhet

Selv om han ikke har avvist ideen om et nytt parti, har Musk og teamet hans ikke fulgt opp initiativer fra eksterne grupper som ønsker å bidra.

Et planlagt møte med en organisasjon som spesialiserer seg på tredjepartskampanjer ble avlyst i juli. Flere støttespillere, inkludert tidligere presidentkandidat Andrew Yang og investor Mark Cuban, har heller ikke hørt fra Musk siden han lanserte ideen.

For republikanerne kan beslutningen være en fordel. Tredjepartier har historisk svekket de store partiene ved å trekke til seg velgere. For Vance kan det være avgjørende å beholde Tesla-sjefen på laget dersom han vil sikte mot Det hvite hus, skriver WSJ.

Det libertarianske partiet i USA har forsøkt å lokke Musk til samarbeid, men foreløpig har ingen konkrete skritt blitt tatt.

– Det er nesten en uhyggelig stillhet,» sier Steven Nekhaila, leder for Libertarian National Committee.

– Det virker ikke som om noe har skjedd, verken på delstatsnivå eller på grasrotnivå, legger han til.

Offentlig brudd med Trump

Musk hadde et offentlig brudd med Trump tidligere i år, men de to ser nå ut til å ha inngått en slags våpenhvile.

Etter å ha forlatt rollen som leder for effektiviseringsdepartementet Doge i slutten av mai, rettet han 5. juni kraftig kritikk mot Trumps skattepakke og hevdet uten belegg at presidenten er nevnt i Jeffrey Epstein-dokumentene.

«Det er på tide å slippe den store bomben. Trump er i Epstein-dokumentene. Det er den egentlige grunnen til at de ikke har blitt frigjort,» het det fra Musk.

To dager senere slettet han innleggene og forsøkte å reparere forholdet gjennom visepresident Vance og Trumps stabssjef Susie Wiles. Noen dager etter det igjen i innrømmet Musk at han «gikk for langt» i kritikken.



Nå har Trump uttrykt at han ønsker at Musk og selskapene hans skal «trives», mens Musk har sluttet å kritisere republikanerne på X.

Tesla-sjefen har også donert over 15 millioner dollar til Trump og hans partifeller. Donasjonene gikk gjennom tre store super-PAC-er: MAGA Inc., Senate Leadership Fund og Congressional Leadership Fund.