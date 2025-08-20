– Det ville ha vært en katastrofe. Den russiske hæren ville umiddelbart ha kunnet slippe glidebomber over Dnipropetrovsk, og true industrisenteret Zaporizjzja både fra øst og sør, uttaler militæranalytikeren Pavlo Narozjnyj, som leder «Reactive Post» – en ukrainsk organisasjon som støtter artillerienheter.

– Russland har en historikk

Samtidig som Ukrainas europeiske allierte er fornøyde med å ha fått USAs president Donald Trump bort fra pratet om landbytter, regner Financial Times det som lite sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin vil gi seg på sine maksimalistiske krav – som blant annet går ut på at Ukraina gir fra seg deler av Donbas.

TØFT BUDSKAP: Fra Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Bloomberg

– Russland har en historikk, sier Oleksij Melnyk, tidligere oberstløytnant i det ukrainske luftforsvaret og nå direktør i tenketanken Razumkov-senteret i Kyiv. Han viser til annekteringen av Krim i 2014 og den Moskva-støttede konflikten i Donbas, som deretter ble brukt som springbrett for videre angrep.

Frankrikes president Emmanuel Macron understreket poenget da han kom tilbake fra møtet i Washington.

– Putin har sjelden holdt sine forpliktelser. Han har vært en konstant destabiliserende kraft, og har søkt å tegne opp grenser på nytt for å øke sin makt. Putin må, også for sin egen overlevelse, fortsette å spise. Det betyr at han er et rovdyr, et uhyre ved våre porter, sa han til den franske TV-kanalen LCI tirsdag.

– Anklager om landsforræderi

Financial Times trekker videre frem en undersøkelse utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) i juni. Denne viste at 78 prosent av ukrainerne avviser å gi fra seg suverenitet og territorium for å få avsluttet krigen.

– Vi kan ikke engang diskutere det. Det å forlate Donetsk-regionen frivillig vil bety at folk på alle maktgrener ville ha blitt anklaget for landsforræderi, sier opposisjonspolitiker og medlem av Ukrainas nasjonalforsamling Volodymyr Ariev til avisen.

Russland har i dag full kontroll over Luhansk, 75 prosent av Donetsk og deler av Kherson og Zaporizjzja. I alt kontrollerer russerne 115.500 kvadratkilometer av ukrainsk territorium, eller 19 prosent av Ukraina inkludert Krim-halvøya, anslo Reuters tidligere denne uken og viste til et kart basert på åpne kilder.