– Dette blir et vanvittig spennende sperregrensevalg, kanskje det mest åpne og uvisse valget siden 1945, sier Johan Giertsen i Poll og polls, som har publisert målingen.

Den baserer seg på gjennomsnittet av åtte meningsmålinger i august.

Snittet påvirkes sterkt av en ny måling for Dagsavisen og FriFagbevegelse onsdag. Der gjør Høyre et kraftig byks fram og ender på 17,9 prosent.

Med KrF over sperregrensa får de borgerlige flertall på en Opinion-måling for første gang siden januar med 86 mot 83 mandater.

På snittmålingen havner MDG under sperregrensa med 3,6 prosent. Hadde partiet klart 4 prosent, ville de rødgrønne fått flertall.