Frp lover 3.000 nye sykehjemsplasser – i året

Det er hovedpunktet i en 12-punktsplan som Frp-leder Sylvi Listhaug legger fram i Bergen onsdag.

Løftet innebærer i alt 15.000 nye sykehjemsplasser og ombygging av 5000 plasser om de borgerlige vinner valget.

Senker normen

For å få til den kraftige økningen, vil Frp senke normene for hvor mye plass den enkelte beboer skal ha.

I dag bygges sykehjem i Norge med 110 kvadratmeter per beboer, mot 77 i Sverige og 50 i Finland, ifølge Frp.

– Ved å tilpasse oss normene i våre naboland kan vi redusere kostnader og få mer for pengene, skriver partiet i en pressemelding og viser til at antallet eldre over 79 år vil øke med over 15000 i året fram mot 2030.

Prislappen for valgløftet nevnes ikke i pressemeldingen. Frp går samtidig inn for store skattelettelser og kutt i offentlige utgifter.

Standardbygg

Frp vil også standardisere sykehjemsbyggene.

– Det er ingen grunn til at hver enkelt kommune og utbygger skal bruke store summer på arkitekthonorarer og prestisjebygg. Ressursene skal brukes på omsorg, ikke på signalbygg, skriver Frp.

For å sikre nok arbeidskraft vil Frp gjennomføre et betydelig løft i helseutdanningene.

Frp henter også fram sin gamle kongstanke om en statlig finansiert eldreomsorg.