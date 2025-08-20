Støre slår Høyre-leder Erna Solberg 45–38 og Frp-leder Sylvi Listhaug 56–32 i den nye målingen fra Respons Analyse, som er foretatt for VG , Aftenposten og Bergens Tidende.

Solberg er altså fortsatt noe sterkere enn Listhaug som statsministerkandidat, men begge de borgerlige kandidatene styrker sin stilling. Forrige gang Respons stilte samme spørsmål, var Støre faktisk mer populær enn begge til sammen.

Og med Høyres svake oppslutning på meningsmålingene melder også spørsmålet seg om hva som skjer dersom Erna Solberg ikke er aktuell. Om man deler opp spørsmålet «Støre eller Listhaug» etter parti – som riktignok gjør at målingen får betraktelig høyere feilmargin – ser man at Høyre-velgere nærmest er delt på midten.

Om de må velge mellom Støre eller Listhaug, vil 45 prosent av Høyres velgere ha Frp-lederen, mens 41 prosent vil ha Ap-lederen. Det er faktisk kun i KrF (53 prosent) og sitt eget parti (91 prosent) at Sylvi Listhaug har flertallet av velgerne i ryggen.

Hos det siste borgerlige partiet, Venstre, foretrekker hele 66 prosent av de spurte Støre som statsminister. Og på rødgrønn side er Listhaugs høyeste oppslutning 14 prosent hos Senterpartiet.

Målingen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 13.–18. august, blant 1005 spurte. Feilmarginen for målingen som helhet er 2–3 prosentpoeng i hver retning.

(©NTB)