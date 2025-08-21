Suksessrik børsgründer: – Dette minner om Sovjet!
Sylvi Listhaug på topp, Øystein Stray Spetalen med nøklene til Finansdepartementet, høyhastighetstog, null formuesskatt og sterkere forsvar. Det er suksessgründer Hans-Petter Melleruds oppskrift for fremtidens Norge.
Publisert 11:27 | Oppdatert 12:47
Ønsker en ny retning: Zalaris-toppsjef Hans Petter Mellerud mener enkelte norske politikere mangler forståelse for hvor avgjørende entreprenørskap og privat næringsliv er for å skape arbeidsplasser. Thomas Bjørnflaten