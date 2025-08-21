Taiwan planlegger å bruke nesten en fjerdedel mer på forsvar neste år, under press fra USA, for å styrke seg mot kinesiske trusler, melder Financial Times.

Dersom budsjettet godkjennes av parlamentet, vil forsvarsutgiftene øke til 3,32 prosent av BNP – noe som er høyere enn i de fleste NATO-land, bortsett fra USA, Polen og Estland. Statsminister Cho Jung-tai sier økningen viser at Taiwan er «bestemt og i stand til å ivareta vår suverenitet og sikkerhet».

Kinesisk trussel

Bakgrunnen for økningen er voksende spenning mellom Kina og Taiwan. Kina gjør krav på øya og truer med makt dersom Taipei motsetter seg en «gjenforening». Kinas militære har de senere årene intensivert patruljer og øvelser nær Taiwan, noe som har økt bekymringen i Taipei, skriver FT.

Samtidig har amerikanske myndigheter sendt blandede signaler. Tidligere visestatssekretær for forsvarspolitikk, Elbridge Colby, har kritisert Taiwan for å ikke satse nok på eget forsvar, og har foreslått et budsjett på 10 prosent av BNP – et nivå eksperter mener er urealistisk.

Trump-administrasjonen har også vært vag på om USA ville intervenere ved et kinesisk angrep, mens Biden tidligere har lovet amerikansk støtte.

Legger press på opposisjonen

Ifølge FT inkluderer regjeringens forslag for første gang også utgifter til veteraner og kystvakt, og bruker NATOs definisjon av kjerneforsvarsutgifter.

Totalt planlegges det å bruke 949,5 milliarder taiwanske dollar, som tilsvarer 316 milliarder kroner, på militæret i 2026, en økning på 22,9 prosent fra i år.

Det er fortsatt uklart hvor mye av den planlagte forsvarsøkningen som vil få støtte fra opposisjonen, som tidligere brukte sitt lovgivende flertall til å kutte eller fryse store deler av årets budsjett.

Men regjeringens ambisiøse militære utgiftsplaner legger press på opposisjonen for å innfri forpliktelsen om å støtte økende forsvarsutgifter.