I et elleve sider langt brev til komiteen svarer Stoltenberg på de åtte spørsmålene komiteen har stilt ham.

Men Venstre og Rødt mener finansministeren knapt svares på spørsmålene i det hele tatt. SV sier det later til at Stoltenberg skyver etikkrådet foran seg.

– Dette er ikke lenger ansvarspulverisering, det er ansvarskollaps, sier Rødts Seher Aydar til NTB.

– Selv ikke på direkte spørsmål fra Stortinget kan finansministeren svare på om de etiske retningslinjene for oljefondet har blitt fulgt eller brutt. Det har heller ikke Norges Bank eller Etikkrådet noen svar på i gjennomgangene de la fram tidligere denne uka. Et rammeverk som er så ullent, kan ikke Rødt akseptere at blir stående, legger hun til.

Venstre: Unngår systematisk å svare

Stortingsrepresentant og komitémedlem Grunde Almeland (V) oppsummerer svarbrevet som en generell redegjørelse av ansvarsfordelingen mellom Norges Bank og Etikkrådet – noe komiteen hadde kunnet finne selv på Finansdepartements nettsider, tilføyer han syrlig.

– Det er tydelig at Stoltenberg først og fremst er opptatt av å fraskrive seg ansvaret i denne saken, når det virkelig spørsmålet er om de etiske retningslinjene for fondsforvaltninger er tilstrekkelig til å forsikre oss om at vi ikke tjener penger på folkerettsbrudd og krigsforbrytelser, sier han.

– Det er sjelden kontroll- og konstitusjonskomiteen opplever at en ansvarlig statsråd så systematisk unngår å svare på spørsmålene vi stiller som i finansministerens svar om oljefondets eierskap i israelske selskaper. Jeg kan ikke se at Stoltenberg med dette bringer oss et eneste skritt nærmere å konkludere om noe av betydning, sier Almeland.

SV har flere spørsmål

Kontrollkomiteen valgte å innkalle medlemmene til et ekstraordinært møte for å diskutere saken etter at en rekke partier var kritiske til Stoltenbergs håndtering av oljefondets etiske vurderinger.

Han forsvarte flere ganger i Stortinget at fondets etiske regelverk var godt nok, før han måtte slå retrett.

Det ekstraordinære møtet i kontrollkomiteen førte til at komiteen sendte et brev til finansministeren med flere spørsmål om oljefondets investeringer.

SV-leder Kirsti Bergstø varsler at de har flere spørsmål til finansministeren.

– Når det foregår et folkemord i Gaza, og FN har advart mot at Norge kan bli holdt ansvarlig for medvirkning til folkerettsbrudd, er det viktig for Stortinget å vite om regjeringen har gjort det den kan for å forhindre dette, skriver hun til NTB.

Dette er første steg før komiteen eventuelt åpner en kontrollsak på et senere tidspunkt. Om det blir åpnet sak, er avhengig av hvor fornøyd komiteen er med Stoltenbergs svar.