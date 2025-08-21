– Skulle Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet få flertall, så mener jeg vi bør snakke sammen. Men etter hva jeg hører og ser nå, så er det lite sannsynlig at det ville være vilje til det, sier Støre i podkasten Aftenpodden torsdag kveld ifølge Aftenposten.

Han ble da spurt om regjeringssamarbeid, og det er ikke lenger «en Arbeiderparti-ledet regjering» som er Jonas Gahr Støres plan A. Isteden ser han altså for seg at Ap regjerer alene om det blir rødgrønt flertall.

– Og det å ha en mindretallsregjering med to partier, det mener jeg er en dårlig oppskrift. Så jeg sier tydelig alternativet er en Arbeiderparti-regjering på vår side.