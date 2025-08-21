Ser for seg å regjere uten SV og Sp

Dersom det blir rødgrønt flertall i stortingsvalget, er likevel en ren Arbeiderpartiet-regjering det statsminister Jonas Gahr Støre har som plan A.

Publisert 21. aug. 22:59
VIL REGJERE ALENE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser for seg en ren Arbeiderpartiet-regjering selv om det skulle bli rødgrønt flertall i valget. Her sammen med SV-leder Kirsti Bergstø og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i den direktesendte partilederdebatten på TV 2 som i Bergen tirsdag kveld.  Foto: NTB
– Skulle Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet få flertall, så mener jeg vi bør snakke sammen. Men etter hva jeg hører og ser nå, så er det lite sannsynlig at det ville være vilje til det, sier Støre i podkasten Aftenpodden torsdag kveld ifølge Aftenposten.

Han ble da spurt om regjeringssamarbeid, og det er ikke lenger «en Arbeiderparti-ledet regjering» som er Jonas Gahr Støres plan A. Isteden ser han altså for seg at Ap regjerer alene om det blir rødgrønt flertall.

– Og det å ha en mindretallsregjering med to partier, det mener jeg er en dårlig oppskrift. Så jeg sier tydelig alternativet er en Arbeiderparti-regjering på vår side.

