Kapital ble grunnlagt med en klar filosofi: Det er lettere å lære økonomer å skrive enn å lære journalister økonomi. Den innsikten har preget oss helt siden starten.

Vi ansetter i hovedsak økonomer som journalister. Det gir oss faglig tyngde og evne til å analysere og formidle økonomi med innsikt og presisjon. Det gir også en naturlig respekt for verdiene som skapes i norsk næringsliv.

Der andre har kommet og gått, har vi holdt fast ved denne tilnærmingen – og ofte stått alene. Det er én av grunnene til at vi blir oppfattet som kontrære. Vi følger ikke flokken. I et medielandskap med venstredreining har vi stått støtt – med egne meninger og blikket rettet mot verdiskaping. Vi tar næringslivet på alvor.

Men det betyr ikke at vi er servile. Tvert imot. Vi stiller spørsmålene andre unngår. Vi følger opp, stiller ledere til veggs og avslører det som ikke tåler dagens lys – enten det er kameraderi, korrupsjon eller dårlig dømmekraft. Det gjør næringslivet bedre.

I denne utgaven lanserer vi en ny artikkelserie hvor vi tar pulsen på næringslivet frem mot stortingsvalget 8. september. Hver dag teller vi ned med én ny stemme: Hva mener Norges mest sentrale verdiskapere – og hva frykter de?

Gjennom faste spørsmål får vi høre hva næringslivsledere tenker om økonomisk kurs, politisk lederskap og fremtidige grep. Valgutfallet avgjør tempoet i offentlig pengebruk og setter rammer for olje og gass, grønn omstilling og energipolitikk. Det vil også forme Norges evne til å konkurrere om kapital og talenter. De økonomiske valgene som tas i høst, vil prege både velferd og privatøkonomi i årene som kommer.

Uten et sterkt næringsliv stopper Norge. Det handler ikke bare om arbeidsplasser, men også om evnen til å finansiere sykehus, skoler, politi og rettsvesen.

I denne utgaven finner dere også en grundig temadel om ESG. I annenhver utgave dykker vi ned i sentrale temaer, for å gi leserne både bredde og dybde.

Sammen med Finansavisen har vi som mål å være best på business. Stadig flere lesere er enige. Vi opplever solid opplagsvekst – også digitalt. I sommer hadde vi høyere trafikk enn DN – både samlet og på mobil og PC. Over 125.000 daglige mobil-lesere, og også høyere ukentlige lesertall på PC i perioden uke 26 til 32. Det viser at vi er relevante – også i ferien.

Kapital tar næringslivet på alvor. Og derfor tar næringslivet Kapital på alvor. Og mens andre roper etter mer skatt, lytter vi til dem som faktisk betaler den.