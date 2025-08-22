Article lead
SVORSK HØYTEKNOLOGI: Erik Dragset begynte i Simpro i 2009. Etter at svenske Inission kjøpte opp bedriften, begynte pilene å peke oppover. I dag er han adm. direktør i Inission Løkken.  Foto: NTB

Slipper formuesskatt: – Vi mangedoblet med svenske eiere

Svenske eiere, som slipper formuesskatt, har forsynt seg grovt av norsk næringsliv. – Vi mangedoblet bunnlinjen med nye eiere, sier adm. direktør Erik Dragset i Inission Løkken.

Publisert 21:00
Andreas Klemsdal
Redaksjonssjef Lørdag