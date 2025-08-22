SVORSK HØYTEKNOLOGI: Erik Dragset begynte i Simpro i 2009. Etter at svenske Inission kjøpte opp bedriften, begynte pilene å peke oppover. I dag er han adm. direktør i Inission Løkken. Foto: NTBLukkSlipper formuesskatt: – Vi mangedoblet med svenske eiereSvenske eiere, som slipper formuesskatt, har forsynt seg grovt av norsk næringsliv. – Vi mangedoblet bunnlinjen med nye eiere, sier adm. direktør Erik Dragset i Inission Løkken.PolitikkOppdatert 21:07Publisert 21:00Lesetid: 12 minutterVis artiklerAndreas KlemsdalSend epostRedaksjonssjef LørdagDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter