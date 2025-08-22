Høyre skremmer med arveskatt: Slik svarer Stoltenberg

AUSTEVOLL, VESTLANDET: Erna Solberg er lei kritikken av arbeidende kapital – altså løftet om å fjerne formuesskatt på aksjer og driftsmidler. På en ellers fredelig fergetur går hun i stedet til frontalangrep på Arbeiderpartiets skatteopplegg.
– Med løftet de har gitt skal de holde nivået uendret, men det kan hende de skal gi noen lettelser i bunn. Hvem skal betale da? Arbeiderpartiet kan ikke garantere for noen ting, sier hun.
Regjeringen går til valg på uendret skattenivå dersom de får fortsette. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avvist at det innebærer nye skatter. Men han må sannsynligvis lene seg på SV og Rødt i Stortinget. Solberg tror det betyr gjensyn med arveavgiften:
– Det er sterke krefter som ønsker å innføre arveavgift. SV og Rødt vil ha det, men også krefter i Arbeiderpartiet, som AUF, sier hun.
Norge har en lang historie med arveavgift, men Solberg fjernet den i sitt første budsjettår som statsminister. På det punktet lå den på mellom 6 og 15 prosent for formuer over 470.000 kroner.
– Arveavgiften hadde utrolig negative sider, særlig opplevde vi at mange som kanskje skulle arve et familiehjem, ikke fikk råd til det. Nå er det stor fare for at arveavgiften kommer tilbake.
– Problematikken rundt familiehjem hadde du løst med et høyt bunnfradrag?
– Samtidig vil en høy arveavgift på alt annet gi en ny runde hvor man tapper kapital fra generasjonsbedrifter, som ikke er børsnoterte. Vil vi ha det samfunnet? spør hun retorisk.
– Rent oppspinn
Finansminister Jens Stoltenberg svarer først og fremst for Arbeiderpartiets politikk, og ikke på hva partnerne kan presse ut av dem.
– Dette er rent oppspinn fra Erna Solberg. Arbeiderpartiet går til valg på et løfte om at arveavgiften ikke skal gjeninnføres. Vi lover altså det motsatte av det hun prøver å skremme velgerne med, sier han.
Stoltenberg – og Ap – er som kjent opptatt av omfordeling, men mener formuesskatten er mer «treffsikker.»
– Vi er derimot åpen for å se på innretningen av både formuesskatten og andre skatter, og derfor tok vi initiativ til en bredt sammensatt skattekommisjon som skulle lede til et skatteforlik som kunne stå seg over tid i et oppsplittet politisk landskap. Det sa Høyre først ja til, før de trakk seg da Fremskrittspartiet ikke ville være med, sier Stoltenberg.
Åpner for forlik
Apropos forlik: Solbergs poeng er hovedsaklig at andre partier vil presse Ap til å innføre arveavgift.
– Gitt at vi kommer i den situasjonen, er det én måte du kan stoppe en slik innføring: å gå med på skatteforlik. Er det i så fall aktuelt?
– Vårt utgangspunkt er at vi gjerne kan sette oss ned og diskutere skattesystemet, men da må det være en bredde av partier, og når FrP ikke vil er det ikke aktuelt. Jeg sa også veldig tydelig til regjeringen at vi opplevde dette som et spill for galleriet rett før et valg. Akkurat nå dreier det seg om å få ned eierbeskatningen. Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de ikke ser det som et problem.
Stoltenberg inviterte til skatteforlik i februar, men fikk blankt avslag. Både han og Støre har fastslått at invitasjonen står etter valget, dersom de fortsetter i regjering.
– Hvis Stoltenberg åpner å kutte i eierbeskatningen etter valget om de vinner, og FrP er med, er du med da?
– Jaja. Det er ikke noe problem, forutsatt at vi får til en betydelig senking av eierbeskatningen og at vi klarer å få tilbake forutsigbarheten.