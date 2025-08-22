Høyre skremmer med arveskatt: Slik svarer Stoltenberg

AUSTEVOLL, VESTLANDET: Erna Solberg er lei kritikken av arbeidende kapital – altså løftet om å fjerne formuesskatt på aksjer og driftsmidler. På en ellers fredelig fergetur går hun i stedet til frontalangrep på Arbeiderpartiets skatteopplegg.

– Med løftet de har gitt skal de holde nivået uendret, men det kan hende de skal gi noen lettelser i bunn. Hvem skal betale da? Arbeiderpartiet kan ikke garantere for noen ting, sier hun.

Regjeringen går til valg på uendret skattenivå dersom de får fortsette. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avvist at det innebærer nye skatter. Men han må sannsynligvis lene seg på SV og Rødt i Stortinget. Solberg tror det betyr gjensyn med arveavgiften:

– Det er sterke krefter som ønsker å innføre arveavgift. SV og Rødt vil ha det, men også krefter i Arbeiderpartiet, som AUF, sier hun.

Norge har en lang historie med arveavgift, men Solberg fjernet den i sitt første budsjettår som statsminister. På det punktet lå den på mellom 6 og 15 prosent for formuer over 470.000 kroner.

– Arveavgiften hadde utrolig negative sider, særlig opplevde vi at mange som kanskje skulle arve et familiehjem, ikke fikk råd til det. Nå er det stor fare for at arveavgiften kommer tilbake.

– Problematikken rundt familiehjem hadde du løst med et høyt bunnfradrag?