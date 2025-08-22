– Putin har valgt å militarisere russisk økonomi, russisk samfunn og russisk politikk. Denne kursen binder russisk samfunn i 10–15 år fremover, minst, sier Neumann til NTB.

STOR TRUMP-FEIL: Iver Neumann, direktør i Fridtjof Nansens Institutt. Foto: NTB

– Hvorfor skal han da gi opp hele vitsen med militariseringen, nemlig å ta nytt territorium? Det mangler et grunnleggende incentiv på russisk side for fred, påpeker han.

– Hvis vi skal fleske til, og det kan vi jo godt gjøre, så kan vi si at Russland nå har funnet den nasjonale ideen som de har lett etter i 30 år, og det er krig. Den russiske ideen er krig.

Trump-blunder

I tillegg har USAs president Donald Trump gjort en stor strategisk blunder i forsøket på å få slutt på Ukraina-krigen, mener diplomatiforskeren.

– Å sette seg ned ansikt til ansikt med Putin, over hodet på Ukraina og Europa, uten å la diplomatiets kvern male på forhånd, var et gigantisk feilgrep, framholder Neumann.

Men nå er det for sent å snu.

Trump medga over Fox News tidligere denne uken at det er mulig at Putin ikke ønsker å inngå en avtale.

Det gir Neumann ham rett i.

– Vil ikke gi seg

– Putin vil rett og slett ikke vil gi seg. Han vil ha Ukraina. Det er dét som er prosjektet, sier han.

Det er kun én ting som kan få Putin til å gå med på en fredsavtale, mener han.

– Det er at USA utsetter ham for et massivt press. Og det presset må gå på sanksjoner, og spesielt tredjepartssanksjoner. Da er dette begynnelsen på slutten. Ikke før.

– Så du tror ikke det blir noe fred med det første?