– Vi har alltid vært åpne for å gå inn i et skatteforlik etter valget. Men det forutsetter at det gjøres alvorlige endringer i eierbeskatningen, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Hun er på valgkampturné på Vestlandet og kjemper for å fjerne formuesskatten på aksjer og driftsmidler.

I tillegg vil hun advare om at både SV, Rødt og MDG ønsker en ny arveskatt – noe Solbergs tidligere regjering fjernet i 2014.

– Arbeiderpartiet forsøker å utstede en garanti om at det ikke skal skje en total økning i beskatningen for verken bedrifter eller privatpersoner. Og så skal de altså samarbeide med MDG, Rødt og SV, som alle i fellesskap ønsker å innføre arveavgift igjen, påpeker Solberg.

Skatteforlik?

I mars inviterte finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til å starte arbeidet med et bredt skatteforlik i Stortinget. Høyre sa først ja, men trakk seg siden. Det samme gjorde nesten alle partiene på Stortinget.

I valgkampen har Stoltenberg gjentatt invitasjonen. Han har også vært tydelig på at Arbeiderpartiet er villige til å redusere formuesskatten i et skatteforlik – en av Høyres hjertesaker.

Det avviser ikke Solberg.

– Men det er en forutsetning for oss at vi må ha et radikalt annen forhold til eierbeskatning i Norge, for vi kan ikke fortsette å ha skatter som sender kapitalen ut av landet, sier Solberg.

– For hvis dere virkelig vil unngå at Rødt og SV får diktere skattepolitikken, så ville vel et forlik være beste veien å gå?