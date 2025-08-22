– Hadde jeg fått bestemme, hadde vi fjernet all skatt for både bedrifter og personer i Norge, sier Mowi-sjef og Høyre-politiker Ivan Vindheim til Bergens Tidende.

På konferansen «Vestland på børs» la han frem sitt radikale forslag: 500 milliarder kroner i skattelette finansiert av oljefondet.

– Da kunne du fått Silicon Valley her, da, sier Vindheim.

Han mener oljepengene heller bør gis tilbake til folket, enn å gå inn i det han kaller et «stort, statlig slott».

– Jeg er Mor Teresa. Jeg tar bare pengene og gir de tilbake til folket, sier han.

Vindheim har vært konsernsjef i verdens største sjømatselskap siden 2019. I 2022 dukket han i midlertid opp på Bergen Høyres valgliste for kommunevalget i 2023.

– Jeg synes at representasjonen i politikken fra næringslivet er altfor dårlig, sa han den gang til Intrafish.

Sterke reaksjoner

– Det han beskriver er slutten på velferdsstaten og det norske samfunnet som vi kjenner det, sier Even Sørland, leder i Arbeiderpartiet i Bergen til Bergens Tidende. Han kaller utspillet oppsiktsvekkende og mener Vindheim ignorerer at alle må bidra.

Erna Solberg er heller ikke enig i forslaget.

– Staten trenger faktisk skatteinntekter for å finansiere forsvar, skoler, politi og alle de tingene som holder hjulene i gang. Å fjerne nesten all skatt blir litt i overkant, sier Solberg.

Under konferansen viste tidligere svensk statsminister Fredrik Reinfeldt til erfaringene fra Sverige da de fjernet formuesskatten i 2007. Han mener det bidro til at kapital kom hjem fra Sveits, men flere forskere peker på at kostnaden pr. skapte arbeidsplass ble svært høy.

DNB-sjef Kjerstin Braathen mener Norge har mye å lære av Sverige.

– Det er ikke tilfeldig at flere av de store teknologiselskapene i Europa har vokst frem der, sier hun.