Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser Russlands krav om å bli inkludert i eventuelle sikkerhetsgarantier for et etterkrigs-Ukraina, skriver Financial Times.

«Når Russland reiser spørsmålet om sikkerhetsgarantier, så vet jeg, helt ærlig, ikke hvem som truer dem», sa Zelenskyj.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har på sin side slått fast at enhver diskusjon uten Moskva er en «vei til ingensteds». Han insisterer på at et utkast til avtale fra 2022 bør være grunnlag for nye samtaler og at Moskva ikke vil godta kollektive sikkerhetsgarantier forhandlet frem uten Russland.

Ingen møteplaner

Lavrov sa fredag at det ikke finnes planer om et toppmøte mellom Vladimir Putin og Zelenskyj.

Han gjentok samtidig at Kyiv først må godta en dagsorden som inkluderer Moskvas maksimalkrav.

Samtidig besøkte Putin byen Sarov, kjent for sin rolle i Sovjetunionens atomvåpenprogram. Besøket kom dagen etter at Donald Trump hintet om å styrke Ukrainas offensive kapasitet.

Drøfter sikkerhetsgarantier

Ukrainas vestlige partnere forsøker å bygge videre på møtet mellom Trump og Zelenskyj tidligere i uken. Trump har sagt at USA er villig til å spille en rolle i å garantere Ukrainas sikkerhet, men detaljene er uklare.

Nato-sjef Rutte forklarte i Kyiv at en mulig avtale vil bestå av to lag. Først en våpenhvile og støtte til Ukrainas militære, deretter sikkerhetsgarantier støttet av USA og Europa.

Zelenskyj understreket at garantiene må være tydelige og bindende.

«Ukraina trenger sikkerhetsgarantier slik at du og jeg, våre barn og barnebarn vet klart at Russland ikke vil angripe oss», sa han.