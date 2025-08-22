Trump sa fredag at Chicago kan få lignende behandling fra føderale myndigheter som hovedstaden Washington DC, der nesten 2000 nasjonalgardister er utplassert for å dempe det administrasjonen har karakterisert som en tilstrømming av farlig kriminelle, hjemløse og illegale innvandrere.

På en pressebrifing i det ovale kontor fredag, kalte Trump Chicago for landets beste by, før han i neste setning kritiserte lederskapet til den demokratiske ordføreren Brandon Johnson.

– Det er bare rot i Chicago, sa Trump, og fortsatte:

– Når vi er klare, vil vi gå inn og ordne opp i Chicago, akkurat som vi gjorde i D.C.

Han la til at New York kan få lignende behandling senere.

– Vi skal gjøre byene våre veldig, veldig trygge, sa Trump.

Sier kriminalstatistikken er unøyaktig

Alle de tre byene har demokratisk ordfører og mange demokratiske velgere. Det har også Los Angeles, der Trump satte inn nasjonalgraden tidligere i sommer med begrunnelsen at det var nødvendig å få kontroll over protestene som fant sted.

Trump har anklaget Washingtons ordfører Muriel Bowser for å oppgi falske og svært unøyaktige kriminalitetstall, og han har truet med «dårlige ting», inkludert en total føderal overtakelse av byen, hvis hun ikke slutter med det.

I tillegg til utplasseringen av nasjonalgarden har føderalt politipersonell – inkludert immigrasjons- og tollvesenet – nylig også økt sin tilstedeværelse i Washingtons gater, noe som har ført til protester fra innbyggerne.

Nasjonalgardister snakker med en forbipasserende på Union Station i Washington DC. Foto: Mariam Zuhaib

Fikk beskjed om å bære våpen

Kommentarene om Chicago og New York kom samme dag som forsvarsminister Pete Hegseth beordret nasjonalgardistene i Washington til å bære våpen når de patruljerer i gatene.

Forsvarsdepartementet ga ingen ytterligere forklaring for hvorfor bevæpning var nødvendig. Hegseth refererte til det som sunn fornuft i sosiale medier.

Det er uklart hvor lenge utplasseringen i Washington vil vare.

– Hvis jeg må, vil jeg erklære en nasjonal unntakstilstand, noe jeg ikke tror jeg trenger å gjøre, sa Trump.

Det var fredag foreløpig ingen tegn til at nasjonalgardens rolle i hovedstaden har endret seg. Soldatene har ikke deltatt i politiarbeid og har i stor grad beskyttet landemerker, inkludert National Mall og Union Station, og hjulpet til med å kontrollere folkemengder.

Noen soldater har matet ekorn. Et medlem av garden hjalp en kvinne med å bære eiendelene sine ned trappene på en togstasjon. Andre er observert mens de har tatt bilder med forbipasserende, eller mens de har ruslet rundt og pratet og drukket kaffe. Det har ikke vært noen åpenbare indikasjoner på at de har møtt trusler som ville kreve våpen.