– Det er ikke behov for å lage noen flere utenlandskabler for øyeblikket. Det er viktig at vi holder fokus på hvordan vi kan bygge ut mer kraft for de behovene vi har her selv, sier Solberg til NTB.

– Kan du gi en garanti for at det ikke kommer flere utenlandskabler?

– Vi har ingen planer i den neste fireårsperioden om at det skal komme noen nye utenlandskabler, slår Høyre-lederen fast.

Da hun torsdag besøkte Hydro Aluminium på Karmøy, ble det både snakk om kattervideoer, datasentre og utenlandskabler som påvirker strømprisene her til lands.

– Vi trenger KI-sentre, sa Solberg.

Les også Nytt løfte fra valgkamp-Erna: – Skal levere i løpet av et år Erna Solberg lover ny prosjektplan for Norge innen et år som statsminister: – Dette er grunnlaget for borgerlig regjering.

Kjempeutfordring

Hun ble vist rundt av fabrikksjef Arne-Martin Kjærland, som understreket at den gigantiske aluminiumsfabrikken er avhengig av konkurransedyktige priser på strøm.

– Høye strømpriser er en kjempeutfordring. En rekke av våre langsiktige kraftavtaler går ut i 2030, sier Kjærland til NTB.

Han påpeker at de bruker strømmen til å lage produkter som eksporteres, og som Europa er avhengige av.

– Fra Karmøy eksporterer vi aluminiumsprodukter til 10 milliarder kroner i ut i Europa. Det har en stor verdi, sier han.

Han er ikke direkte imot dagens kabler.