Sør-Korea skjøt varselskudd mot soldater fra Nord-Korea

Nordkoreanske myndigheter meldte om hendelsen lørdag. Senere samme dag kommenterte sørkoreanske myndigheter saken.

Sørkoreanske soldater hadde skutt varselskudd etter at nordkoreanske soldater som arbeidet ved grensen, midlertidig hadde krysset grenselinjen som er trukket midt i den demilitariserte buffersonen mellom de to landene. Hendelsen skjedde tirsdag denne uken, ifølge en uttalelse fra Sør-Koreas generalstab.

– De nordkoreanske soldatene forflyttet seg deretter nord for grenselinjen igjen, står det i uttalelsen fra Seoul.

Nord-Korea har siden i fjor bygget sperringer langs den tungt befestede grensen, og sprengt både veier og jernbanelinjer som forbinder de to landene.

– Nord-Korea komme til å iverksette tilsvarende mottiltak mot enhver hindring av prosjektet med å bygge sperringer. Vi tar ikke ansvar for de alvorlige konsekvensene hvis fremtidige advarsler i grenseområdet blir ignorert, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA, som siterer en uttalelse fra generalløytnant Ko Jong Chol, nestkommanderende for generalstaben i den nordkoreanske hæren.