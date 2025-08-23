Senatet i Texas godkjenner valgdistrikt-endringer

Nå som hele delstatsforsamlingen i Texas har godkjent endringene, gjenstår det bare en signatur fra guvernør Greg Abbott.

Demokratiske politikere har imidlertid varslet at de vil forsøke å stanse endringene i retten.

Republikanske folkevalgte i delstaten har på oppfordring fra president Donald Trump presset på for å gjennomføre den ekstraordinære endringen av kongresskartet for å gi Det republikanske partiet bedre sjanse til å beholde flertallet i Representantenes hus i Washington ved neste års valg.

Endringen i Texas vil trolig føre til at den demokratisk-kontrollerte delstatsforsamlingen i California vil prøve seg på et tilsvarende grep og skape demokratisk-vennlige valgdistrikter der. Det har California-guvernør Gavin Newsom varslet. Der må imidlertid velgerne godkjenne endringene i et spesialvalg.

Praksisen med å endre på valgkart for å favorisere et bestemt parti, som er kjent som gerrymandering, er ikke uvanlig i amerikansk politikk.