Trump krever Fed-guvernørens avgang

Donald Trump har bedt Federal Reserve-guvernør Lisa Cook om å gå av, etter anklager om at hun kan ha oppgitt uriktige opplysninger for å få bedre lånebetingelser. Bakgrunnen er påstander fra Bill Pulte, direktør i Federal Housing Finance Agency og en nær Trump-alliert, skriver Bloomberg.

– Jeg har ingen intensjon om å la meg presse til å trekke meg på grunn av spørsmål reist i en tweet, sa Cook.

Hun ble utnevnt av tidligere president Joe Biden, og saken har fått stor politisk oppmerksomhet. Pulte hevder Cook skal ha oppgitt en bolig i Michigan som sin primærbolig for å få gunstigere lån, før hun to uker senere gjorde det samme med en bolig i Georgia.

Vanlig type låneregler

Reglene for primærboliger er strenge fordi banker anser slike lån som mindre risikable. Ifølge Philadelphia Fed viste en rapport i 2023 at over 22.000 lån mellom 2005 og 2017 kan ha vært basert på uriktige opplysninger om boligstatus.

– Det er alvorlig bekymring for at dette kan være en politisk motivert etterforskning av en av Trumps kritikere, sier tidligere føderal aktor Jeff Chemerinsky.

Cook sier hun vil samle korrekt dokumentasjon og svare på «legitime spørsmål» om sin økonomiske historikk.