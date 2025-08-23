Kina nekter å forklare «sladdede» ambassadetegninger

Kina har avvist britiske myndigheters krav om mer detaljer i planene for den nye ambassaden i London, melder Financial Times.

Ambassadetegninger som ble sendt inn til myndighetene inneholder flere utgråede områder, men Kina hevder det ikke er «nødvendig eller passende» å gi fullstendige planløsninger.

Avvist krav fra regjeringen

Visestatsminister og kommunalminister Angela Rayner har bedt om uredigerte tegninger eller en presis oversikt over hvilke deler som er tilbakeholdt. To sentrale bygg – Cultural Exchange Building og Embassy House – var «utgrået» i de innsendte planene, ifølge det britiske kommunaldepartementet.

Kinas representanter skriver i et brev at detaljeringsgraden allerede er «i tråd med etablerte planleggingsnormer» og tilstrekkelig for å vurdere søknaden. De avviste også britiske krav om en mur rundt et steinlagt område foran bygget for å sikre sikker tilgang.

Den planlagte ambassaden vil, dersom den godkjennes, bli den største i Europa. Tomten på fem mål ligger rett overfor Tower of London.

Prosjektet har skapt kraftige reaksjoner fra både politikere og sikkerhetseksperter, som advarer om en mulig risiko for nasjonal sikkerhet. USA har tidligere uttrykt bekymring for nærheten til viktige telekommunikasjonskabler.

– Må avslås

Luke de Pulford, leder for Inter-Parliamentary Alliance on China, beskriver Kinas avslag som en «stol på meg»-holdning og mener prosjektet må stanses.

«Den kinesiske siden har nektet å forklare de redigerte tegningene av megaambassaden,» skriver han på Twutter/X.

«Søknaden om denne katastrofale ambassaden må avslås,» legger han til.

Den kinesiske ambassaden forsvarer seg med at søknaden følger både internasjonal praksis og lokale regler. «Både Kina og Storbritannia planlegger nye ambassader i hverandres hovedsteder, og begge sider bør legge til rette for hverandre,» heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Den britiske regjeringen har utsatt sin avgjørelse om byggeplanene til 21. oktober.