Mener Blindern-økonomene bommer: Spetalen ber Støre stille til debatt

– Jeg ser at statsminister Jonas Gahr Støre øko-shamer meg offentlig, sier investor Øystein Stray Spetalen til Nettavisen.

Han inviterer nå Støre til en direkte debatt om norsk økonomi.

– Jeg utfordrer Støre til en debatt om økonomi og fremtiden for norsk økonomi live i Nettavisen, når som helst.

Bakgrunnen er at Støre torsdag avviste Spetalens gjentatte påstander om at en gjennomsnittsfamilie har blitt kraftig fattigere under hans regjering.

– Høyresiden og Spetalen-flokkens side har fremmet påstander om norsk økonomi som ikke holder vann. Det er tilbakevist, delvis av SSB og delvis av økonomer som piller regnskapene fra hverandre, sa statsministeren.

Uenige om kjøpekraften

Spetalen har flere ganger hevdet at norske husholdninger har fått betydelig dårligere råd, i sommer sa han 30 prosent, i sin podcast «Gutta» snakket han om 25 prosent. Han peker på økt prisvekst og svak krone som forklaring.

Tall fra SSB viser derimot at nordmenn i gjennomsnitt har omtrent samme kjøpekraft nå som da Støre tiltrådte.

Spetalen avviser konklusjonene fra økonomene.

– For makroøkonomer utdannet på Blindern stemmer sjelden kartet og terrenget. Derfor blir konklusjonene nesten alltid feil, sier Spetalen.