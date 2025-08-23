Nestleder Sveinung Rotevatn understreker at Venstre vil prioritere klima og miljø som sak nummer én om det blir forhandlinger på borgerlig side etter valget. Men overfor Altinget avviser han at det er aktuelt å stille klimagarantier i forkant.

– Venstre driver ikke med garantier, det er bare en måte å stille seg utenfor forhandlingsrommet på, sier han til avisen.

Han viser til at FrP ble med på flere kompromiss da partiene samarbeidet forrige gang.

– På klimaområdet vil jeg si at FrP, om noe, er blitt hakket mer klimavennlige, sier Rotevatn.

Han viser til at det var vanligere før at FrP-ere stilte spørsmål ved om klimaendringer er reelle, men at dette har endret seg. Diskusjonen går nå mer på hva som vil være de mest effektive tiltakene, mener han.

FrP har i valgkampen gjort et hovedpoeng ut av at de vil offentlig sløsing til livs. Subsidier til grønn industri og satsing på havvind er av partileder Sylvi Listhaug omtalt som symbolske klimatiltak som har liten eller ingen effekt på klimaet. Partiet har også vært tydelig på at Norge bør være siste land i verden som faser ut olje- og gassproduksjon.

Venstre har på sin side varslet at de vil prioritere grønt skatteskifte, CO2-fangst og -lagring og billigere kollektivbilletter dersom det blir forhandlinger på borgerlig side etter valget.