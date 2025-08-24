Suksess hylles kun i idretten

For 24 år siden startet jeg IT-selskapet NetNordic fra en kjøkkenbenk i Halden. Vi er nå 700 ansatte på 17 kontorer i Norden, og et av hovedområdene er cybersikkerhet. I fjor solgte jeg aksjer i selskapet for 25 millioner, og takket av med 450.000 kroner i årlig formuesskatt, som akkurat dekkes av pensjonen. NetNordic er foreløpig unotert. På børs ville staten avkrevd formuesproveny basert på børsverdi, det vil si en forventet fremtidig inntjening som ville tvunget mange småeiere til å selge aksjene sine.

Til sammenligning arvet en venn av meg en hytte med strandlinje i Skjebergkilen til en verdi på 25 millioner. Den har lav ligningsverdi, og med bunnfradrag og litt gjeld etter oppussing er han «nullskatteyter» på den formuen. Han kan selge hytta skattefritt.

På Youngstorget kalt virkemiddelapparat. På godt norsk fete spleiselag

Vi har selv også kjøpt oss hytte for noe av «gevinsten» etter 24 år med lav timelønn. For å ha penger igjen blant annet til årlige skatter, er den finansiert dels med lån og dels utbytte med 37,84 prosent i skatt. Alternativet var å selge flere aksjer i livsverket eller rømme landet og likestilles resten av Europa.

Men røtter, følelser og praktiske forhold binder oss til Norge. Så vi er fortsatt her, betaler våre eierskatter og håper på et politisk skifte. Selv med spøkelset exitskatt, som murer oss inne på tross av eierskapet i et nordisk selskap. Dette er i hvert fall ikke en skattepolitikk som motiverer gründere. Det kan neppe heller kalles syting, for det er fakta og realiteter.

For per i dag straffes flytting også til naboen Sverige. De som ikke har olje, men lavere eierskatter, mer innovasjon og en næringsvennlig politikk med både forutsigbarhet og risikokapital (WIPO lister Sveits, USA og Sverige på topp i innovasjon, mens Norge er på 21. plass). Helheten Støre, helheten!

Jens Stoltenberg tuter at «fjerner vi formuesskatten, vil de rike bli nullskatteytere». Det er vrøvl. For med skatt på selskap, inntekt og utbytte, er det umulig å skatteunndra over tid. Skattefritak er for lavtlønte, pluss topper i utenrikstjenester som Nato. Men da heter det vel frynsegoder.

Den omstridte skatten kan vippe valget. Den utgjør omlag 30 milliarder, eller 1,5 prosent av statsbudsjettet. Det kan dekkes inn på mange måter. Men regjeringen og SV turer på. For å vise avstand (og fingeren) til høyresiden.

I 2017 fikk vi et skatteforlik på 0,85 prosent i formuesskatt, 24 prosent selskapsskatt og 30 prosent utbytteskatt, altså cirka halve dagens eierbeskatning. Kanskje et mer fornuftig nivå?