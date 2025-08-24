Suksess hylles kun i idretten

For 24 år siden startet jeg IT-selskapet NetNordic fra en kjøkkenbenk i Halden. Vi er nå 700 ansatte på 17 kontorer i Norden, og et av hovedområdene er cybersikkerhet. I fjor solgte jeg aksjer i selskapet for 25 millioner, og takket av med 450.000 kroner i årlig formuesskatt, som akkurat dekkes av pensjonen. NetNordic er foreløpig unotert. På børs ville staten avkrevd formuesproveny basert på børsverdi, det vil si en forventet fremtidig inntjening som ville tvunget mange småeiere til å selge aksjene sine.
Til sammenligning arvet en venn av meg en hytte med strandlinje i Skjebergkilen til en verdi på 25 millioner. Den har lav ligningsverdi, og med bunnfradrag og litt gjeld etter oppussing er han «nullskatteyter» på den formuen. Han kan selge hytta skattefritt.
På Youngstorget kalt virkemiddelapparat. På godt norsk fete spleiselag
Vi har selv også kjøpt oss hytte for noe av «gevinsten» etter 24 år med lav timelønn. For å ha penger igjen blant annet til årlige skatter, er den finansiert dels med lån og dels utbytte med 37,84 prosent i skatt. Alternativet var å selge flere aksjer i livsverket eller rømme landet og likestilles resten av Europa.
Men røtter, følelser og praktiske forhold binder oss til Norge. Så vi er fortsatt her, betaler våre eierskatter og håper på et politisk skifte. Selv med spøkelset exitskatt, som murer oss inne på tross av eierskapet i et nordisk selskap. Dette er i hvert fall ikke en skattepolitikk som motiverer gründere. Det kan neppe heller kalles syting, for det er fakta og realiteter.
For per i dag straffes flytting også til naboen Sverige. De som ikke har olje, men lavere eierskatter, mer innovasjon og en næringsvennlig politikk med både forutsigbarhet og risikokapital (WIPO lister Sveits, USA og Sverige på topp i innovasjon, mens Norge er på 21. plass). Helheten Støre, helheten!
Jens Stoltenberg tuter at «fjerner vi formuesskatten, vil de rike bli nullskatteytere». Det er vrøvl. For med skatt på selskap, inntekt og utbytte, er det umulig å skatteunndra over tid. Skattefritak er for lavtlønte, pluss topper i utenrikstjenester som Nato. Men da heter det vel frynsegoder.
Den omstridte skatten kan vippe valget. Den utgjør omlag 30 milliarder, eller 1,5 prosent av statsbudsjettet. Det kan dekkes inn på mange måter. Men regjeringen og SV turer på. For å vise avstand (og fingeren) til høyresiden.
I 2017 fikk vi et skatteforlik på 0,85 prosent i formuesskatt, 24 prosent selskapsskatt og 30 prosent utbytteskatt, altså cirka halve dagens eierbeskatning. Kanskje et mer fornuftig nivå?
Regjeringen bøtter heller ut milliarder årlig til Freyr, Morrow, Investinor og Nysnø. Pengesluk pakket inn som grønn venturekapital for å polere en overflate av nyskapning. Hvor titler og bonuser sitter løst. På Youngstorget kalt virkemiddelapparat. På godt norsk fete spleiselag.
Med partiboka fra rørsla har du nærmest kunnet gå på vannet over Iddefjorden
Politikk er en balansegang, men det er enklere å balansere i et land med 20.000 milliarder i fond, og en petroleumsindustri som fyller en tredjedel av statsbudsjettet (672 av 2028 milliarder i 2025).
Norge er ifølge OECD «en champion i offentlig pengebruk», med rekordhøye 62,6 prosent av fastlands-BNP i offentlig sektor. Og stikk i strid med Stoltenbergs narrativ, presser pengebruken både prisvekst, renter og kronekurs, og er ikke bærekraftig på sikt. Ifølge siste EU-rapport er vi også det minst innovative landet i Skandinavia. Og McKinsey advarer om vekst og produktivitet som nå trender klart negativt.
Med oljepumper på maks forledes vi med løfter som overskygger en ineffektiv tjenestesektor og et næringsliv innhyllet i snubletråder av byråkrati og skatter.
Her i Halden har vi alltid stått skulder ved skulder. Selvsagt. For med partiboka fra rørsla har du nærmest kunnet gå på vannet over Iddefjorden. Enkelt uansett vil mange hevde, så slamfast som den er. Jeg har selv bodd mange år tett på papirfabrikken Saugbrugs og fått erfare at i røde Østfold har industri alltid høyere rang enn livet i fjorden. Så når Ap skryter av miljøhensyn, holder jeg meg for nesa, som mange andre rundt Oslofjorden.
Folk er ulikt utrustet i ambisjoner, skaperkraft, kreativitet og risikovilje. Det undergraves i landet som ble både for rikt og for likt. Hvor skattemeldingen følger janteloven.
Her til lands hylles suksess kun i idretten. Ja, bortsett fra Lucas Braathen, som ble litt for ulik. I en kultur gestaltet av statsviteren og idealisten Støre, som bare nesten klarer å skjule den hersens Jøtul-arven. I byttehandler med gemene i SV og deres ryke- og reiseråd for gründere. Og med Rødt på spleiselaget kan vi sende en «Takk for alle gode minner» til restene av private initiativ.
Tom Solberg
Gründer og investor