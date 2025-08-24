Trygler Trump om tollunntak

Amerikanske matvareorganisasjoner ber om unntak fra Donald Trumps nye tollsatser, melder Financial Times.

Bransjen frykter betydelige prisøkninger på varer som i stor grad er importavhengige. Ifølge Gavin Gibbons i National Fisheries Institute dekkes 85 prosent av amerikanernes konsum av sjømat gjennom import, mens innenlands fiske drives på maksimalt bærekraftig nivå og oppdrett hemmes av reguleringer.

– Vi ønsker unntak for all sjømat, sier Gibbons.

USA hadde i 2022 et handelsunderskudd på sjømat på 24 milliarder dollar, ifølge FT.

Importandelen er spesielt høy for reker, der 90 prosent kommer fra utlandet. Her står India for en tredel, men Trump vil heve tollen på indiske varer til 50 prosent som straff for landets oljekjøp fra Russland.

Finnes unntak

Også frukt- og grøntsektoren er bekymret. USA importerer ferske frukter og grønnsaker for 36 milliarder dollar årlig, hovedsakelig fra Mexico, Peru og Canada.

– Vi ber om at frukt og grønnsaker holdes helt utenfor tollen, sier Rebeckah Adcock i International Fresh Produce Association.

Restaurantnæringen advarer om høyere priser hvis sesongbaserte råvarer ilegges toll. En analyse fra dagligvareorganisasjonen Food Industry Association (FMI) bruker agurker som eksempel, hvor andelen import har økt fra 35 prosent i 1990 til nesten 90 prosent i dag. Innenlands produksjon ville kreve helårsdyrking i drivhus – og høyere priser, skriver FT.

Enkelte varer kan få fritak. Handelsavtaler med EU og Indonesia åpner for unntak for naturressurser som ikke finnes i USA. Blant annet er brasiliansk appelsinjuice og paranøtter unntatt toll, men kaffe er rammet.

– Det er fortsatt et ønske om å be om unntak, og forsøke å gjøre tollen mer målrettet, for både å styrke produksjon i USA og støtte amerikanske arbeidsplasser, sier FMI-visepresident Andy Harig.