Flere republikanske politikere uttrykker privat skepsis til Donald Trumps toll, men unnlater å vise det offentlig – av frykt for både Det hvite hus og velgerne, skriver Wall Street Journal.

I april reiste en gruppe næringslivsledere fra Utah til Washington for å be om lettelser. Ifølge deltagere fikk de signaler fra senator John Curtis’ stab om støtte til en resolusjon som ville begrense Trumps nødmyndighet brukt til «gjensidige tollsatser». To dager senere stemte Curtis imidlertid imot resolusjonen, etter press fra republikanske ledere.

Utah er særlig sårbar for handelspolitikk, med næringer som landbruk, skogbruk og gruvedrift.

– Det ble aldri gitt noen garanti om stemmegivning, understreket Utah Valley Chamber of Commerce, som organiserte turen.

En talsperson for Curtis sa at senatoren «arbeider for å gi småbedrifter forutsigbarhet under pågående handelsforhandlinger».

Episoden illustrerer et utbredt dilemma blant republikanske kongressmedlemmer: Mange strever med Trumps tollpolitikk – samtidig som de lojalt stiller seg bak ham.

Les også Trygler Trump om tollunntak Amerikanske produsent- og handelsorganisasjoner frykter kraftige prisøkninger når importvarer som sjømat, frukt og grønnsaker rammes av nye tollsatser.

Republikansk dilemma

Også utenfor Utah skaper temaet hodebry. Under et besøk i Pennsylvania møtte representant Lisa McClain bedriftsledere som advarte om at tollene på aluminium ga utenlandske konkurrenter fordeler. Offentlig roste hun Trumps økonomiske politikk, men privat lotovet hun å videreformidle bekymringene, skriver WSJ.

I etterkant har stål- og aluminiumstollene blitt utvidet til over 400 produkter.

En måling utført av WSJ viser at velgerne misliker Trumps håndtering av både økonomi, inflasjon og toll. Dermed står republikanerne i en klemme: Åpent opprør kan gi refs fra Trump – men å støtte politikken kan koste dem politisk.

Demokratene forbereder nå nye avstemninger om tollsatser for å tvinge republikanerne til å ta stilling.

– Hvis mine republikanske kolleger står ved det de sier bak lukkede dører, får de en ny sjanse til å vise det i praksis og stemme ned Trumps globale tollsatser, sier den demokratiske senatoren Ron Wyden.